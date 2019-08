Terlecki: opinia publiczna oczekuje, że odpowiedzialni za rabunek mienia Polski zostaną rozliczeni

Opinia publiczna oczekuje, że odpowiedzialni za rabunek mienia Polski zostaną rozliczeni - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odnosząc się do projektu raportu komisji śledczej ds. VAT, w którym zaproponowano postawienia przed Trybunałem Stanu b. premierów D. Tuska i E. Kopacz.

W poniedziałek w projekcie raportu komisji śledczej ds. VAT jej przewodniczący Marcin Horała (PiS) zaproponował postawienie przed Trybunałem Stanu b. premierów Donalda Tuska i Ewy Kopacz, oraz b. ministrów finansów - Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka. Według niego Polska była "zieloną wyspą dla oszustów podatkowych".

We wtorek w Radiu Wnet Terlecki na uwagę, że wnioski są "trochę rzutem na taśmę", przyznał, że "to prawda, Sejm kończy kadencję".

- Komisja ostatnie tygodnie działała intensywnie, więc dobrze, że ten raport powstał przed wyborami - ocenił.

Zdaniem wicemarszałka wniosek nie jest zaskakujący, bo - jednak musimy odpowiedzialnie podchodzić do zarządzania państwem.

"Na poziomie premierów" wniosek do TS jest to dopiero pierwszy taki przypadek

- Jeżeli są poważne obawy, że popełniono tutaj szereg grzechów, co najmniej zaniechania, to trzeba to jasno pokazać opinii publicznej, ale także zastosować procedury prawne - wskazał Terlecki.

Zwrócił też uwagę, że "na poziomie premierów" wniosek do TS jest to dopiero pierwszy taki przypadek.

- Zobaczymy. W tej kadencji z pewnością nie dojdzie do jakichś rozstrzygnięć, ale opinia publiczna oczekuje - powtarzam, oczekuje - że ci, którzy są odpowiedzialni za ten niewiarygodny wręcz rabunek mienia Polski, zostaną rozliczeni - podkreślił Terlecki.

Horała poinformował, że posiedzenie komisji śledczej ds. VAT, na którym rozstrzygnięte zostaną ewentualne poprawki i zostanie przyjęty raport końcowy, planowane jest na 6 września.

dc/ PAP