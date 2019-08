Skuterem po chodniku i pod wpływem alkoholu. Policja publikuje nagranie z zatrzymania kierowcy

Policjanci w nieoznakowanym radiowozie zatrzymali się przed przejściem, aby przepuścić pieszych. Podjęli interwencję w momencie, gdy bezpośrednio przed ich maską przejechał skuter, którego kierowca kontynuował jazdę chodnikiem.

Zarówno motorowerzysta, jak i pasażer jechali bez kasku, a pasażer skutera dodatkowo trzymał w dłoni puszkę z piwem. Policjanci podczas kontroli drogowej wyczuli zapach alkoholu od 25-letniego kierowcy skutera.

Mężczyzna powiedział policjantom, że wcześniej pił alkohol, ale nie jest w stanie poddać się badaniu alkomatem, bo bardzo zestresowała go policyjna kontrola. W związku z tym policjanci doprowadzili mężczyznę do placówki medycznej, w której została mu pobrana krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 25-latkowi.

Kierowcy grożą dwa lata więzienia

Jeżeli badanie krwi potwierdzi, że mieszkaniec Gdańska kierował motorowerem w stanie nietrzeźwości, będzie groziła mu kara 2 lat pozbawienia wolności, a także utrata uprawnień do kierowania. Wobec mężczyzny zostanie też sporządzony wniosek o ukaranie do sądu za wkroczenia popełnione w ruchu drogowym.

Gdańszczanin odpowie między innymi za jazdę motorowerem po chodniku i przejściu dla pieszych, kierowanie pojazdem bez obowiązkowego kasku, a także przewożenie nietrzeźwego pasażera.

Odpowiedzialności karnej nie uniknie też 22-letni pasażer, który miał w wydychanym powietrzu prawie 1,5 promila alkoholu. Za jazdę bez obowiązkowego kasku został ukarany mandatem karnym.

