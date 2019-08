Minister infrastruktury: w 2025 r. sieć autostradowa w Polsce będzie ukończona

Adamczyk był pytany o opóźnienia związane z realizacją inwestycji drogowych. Powiedział, że obecnie w inwestycje zaangażowane są "setki miliardów złotych", a tak wielkiemu procesowi inwestycyjnemu "zawsze towarzyszy niepokój". Przyznał, że toczą się rozmowy o waloryzacji umów z wykonawcami części prac, co ma związek z rosnącymi kosztami prac.

- W przypadku dróg realizujemy około 160 dużych projektów - powiedział.

- Przypadki zejścia z budowy lub zerwania kontraktu dotyczą zaledwie dziewięciu zadań, czyli niecałych sześciu procent - wyliczył minister. Dodał, że część firm, np. włoskie, padło w wyniku perturbacji na rynkach zewnętrznych - w Ameryce Południowej czy Turcji.

Nowy system poboru opłat

Pytany o przejęty od Kapscha system poboru opłat powiedział, że proces ten odbył się sprawnie - w sposób niezauważalny dla kierowców. Odniósł się też do raportu NIK, która zajmowała się tą sprawą.

- NIK w swoim raporcie wysuwa też tezę, że po przejęciu przez GITD ponoszone są wyższe koszty utrzymania systemu, a tymczasem zalicza w poczet bieżących wydatków środki przeznaczone na przygotowanie nowego systemu poboru opłat - powiedział.

- Takie podejście wydaje się nie do końca uprawnione. Na budowę nowego systemu mamy czas do 2021 r. - powiedział w wywiadzie minister.

Adamczyk podkreślił, że w Polsce jest już ukończone 1670 km autostrad, co stanowi 87 proc. docelowej sieci.

- W budowie mamy 120 km autostrad, w przetargu 22 km A18, jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na prawie 38-km odcinek A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce. W 2020 r. planujemy przetargi na kolejne 112 km tej trasy - zapowiedział.

Adamczyk był też pytany o budowę Rail Baltica. Zapowiedział, że do 2025 r. linia ta zostanie ukończona.

- Pierwotnie tylko 30 proc. szlaku Rail Baltica miało być dostosowane do prędkości 160 km na godzinę, reszta do zaledwie 100 km na godzinę. Litwini, Łotysze, Komisja Europejska apelowali do nas, abyśmy zmienili te standardy projektowe. Zrobiliśmy to - powiedział. Dodał, że jest "przekonany, że stan całej sieci kolejowej będzie u nas taki, jak w Niemczech".

