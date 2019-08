Wymusiła pierwszeństwo i uderzyła w dwóch motocyklistów. Trzy osoby w szpitalu

68-latka kierująca toyotą wymusiła pierwszeństwo przejazdu i uderzyła w dwa motocykle. Trzy osoby - dwaj kierujący jednośladami oraz pasażerka jednego z nich, z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Kierujący biorący udział w wypadku byli trzeźwi. Do wypadku doszło na drodze powiatowej we wsi Nawóz (woj. lubelskie).