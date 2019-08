Kierwiński: raportu komisji ds. VAT nie napisał Horała. Powstał na Nowogrodzkiej

Szef komisji śledczej ds. VAT w swoim projekcie raportu z prac komisji zaproponował postawienie przed Trybunałem Stanu b. premierów Donalda Tuska i Ewy Kopacz, oraz b. ministrów finansów - Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka.

Piotr Witwicki pytał o szansę na postawienie prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu. - Bardzo, bardzo wysoka - zaznaczył Kierwiński.

Odnosząc się do kwestii głosowania nad wnioskiem o postawienie przed trybunałem Kopacz i Tuska Horała stwierdził, że zajmie się tym Sejm nowej kadencji.

- To jest wniosek czysto polityczny i jest on całkowicie bezzasadny - ocenił Kierwiński w "Wydarzeniach i Opiniach".

Kierwiński pytał Horałę po co powołana została komisja śledcza ds. VAT skoro to nie on jest autorem raportu z prac tej komisji. - Raport został napisany ileś lat temu na Nowogrodzkiej, a pan dzisiaj tylko go odczytał - mówił gość Polsat News.

"Raport pisałem głównie ja"

- Raport pisałem głównie ja przy pomocy ekspertów z komisji. Jest tam szereg bardo konkretnych dokumentów, sygnałów, notatek - wskazał szef komisji ds. VAT.

Poseł PO pytał dlaczego komisja nie przesłuchała b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego. - Była to polityczna próba opozycji, by przewinął się w tym kontekście ktoś kojarzący się z PiS - odpowiedział Horała. - Komisja bada lata 2007-2015, bo to były lata, kiedy luka dynamicznie rosła - mówił w "Wydarzeniach i Opiniach".

Prowadzący pytał gości o wpis Ewy Kopacz. "Obecnie rządzący wykorzystali już Ministerstwo Sprawiedliwości i telewizję publiczną, a teraz próbują wykorzystać Trybunał Stanu do walki z opozycją. Pan Przewodniczący Horała używa swojego stanowiska w Komisji jako kolejnego narzędzia do walki z opozycją przed wyborami - napisała na Twitterze była premier.

Obecnie rządzący wykorzystali już Ministerstwo Sprawiedliwości i telewizję publiczną, a teraz próbują wykorzystać Trybunał Stanu do walki z opozycją. Pan Przewodniczący Horała używa swojego stanowiska w Komisji jako kolejnego narzędzia do walki z opozycją przed wyborami. — Ewa Kopacz (@EwaKopacz) August 26, 2019

"Kopacz wykazała się skrają niewiedzą"

- Nie dziwię się takiej nerwowej reakcji Ewy Kopacz. Jej przesłuchanie przed komisją było jednym z pamiętnych. Właściwie wykazała się skrają niewiedzą w temacie - podkreślił Horała.

- Bardzo wysoko cenię sobie współprace z Ewą Kopacz. Wszelkie kwestie dot. uszczelniania systemu VAT-owskiego w Polsce, to koniec rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz. To jednolity plik kontrolny i kwestia odwróconego VAT-u. Gdy te rozwiązania były wprowadzane, politycy PiS nigdy nie znaleźli odwagi, aby je poprzeć - wskazał Kierwiński.

Poseł, ocenił, że politykiem, który w najbliższej przyszłości powinien ponieść konsekwencje swoich działań jest Zbigniew Ziobro, który "powinien zostać odwołany za łamanie konstytucji". - To jest wprost literalnie stwierdzone, że łamał konstytucję w kwestii ustaw sądowych dot. wyboru sędziów do KRS. Nikt nie ma do tego żadnych wątpliwości - stwierdził.

Prowadzący zwrócił uwagę, że opozycja miała okazję postawić Ziobrę przed Trybunałem Stanu, co się nie udało. - Źle zrobiliśmy, nadrobimy ten błąd - odparł poseł PO.

"Ziobro jest naczelnym hejterem w MS"

- Dziś kwestią pierwszoplanową jest, by Ziobro przestał być ministrem sprawiedliwości, bo dopuścił się czynów karygodnych, stał za masowym hejterem w Ministerstwie Sprawiedliwości, naczelnym hejeterem - dodał.



- Dwie sprawy, o których dzisiaj rozmawiamy są absolutnie nieporównywalne, bo jak porównać setki miliardów straconych przez budżet państwa z tym, co trzech panów z jakąś panią tam do siebie pisało. Piebiak podał się do dymisji i bardzo słusznie - mówił Horała.

Wcześniejsze odcinki "Wydarzeń i Opinii" można obejrzeć tutaj

WIDEO - Spalił samochód, siekierą próbował sforsować drzwi. 37-latek przyjechał na widzenie do syna Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ml/ Polsat News, polsatnews.pl