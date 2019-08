Upalny koniec wakacji. Nadciąga fala gorącego powietrza znad Afryki

W poniedziałek upały wystąpią przede wszystkim na zachodzie kraju. Temperatury powyżej 30 stopni należy spodziewać się w Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Kujawsko-Pomorskiem, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w Łódzkiem, Opolskiem, na Śląsku, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia (w trzystopniowej, rosnącej skali).

Na Podkarpaciu dla zachodnich powiatów wydano ostrzeżenia drugiego stopnia, a dla pozostałych - pierwszego. Również na zachodzie Mazowsza obowiązują alerty pierwszego stopnia.

Upał ominie jedynie krańce północne i północno-wschodnie

Upalnie i burzowo będzie niemal przez cały tydzień, najpierw na krańcach południowych, a następnie w całej południowej i zachodniej części Polski, aż wreszcie w centrum i na wschodzie. Upał ominie jedynie krańce północne i północno-wschodnie, ale nie burze.



W ciągu jednej godziny może spaść do 30 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 3 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie. Miejscami zjawiska będą się odznaczać jeszcze większym natężeniem. Może spadać nawet 50 mm deszczu, z gradem o średnicy 5 cm i porywami wiatru do 100 km/h.

Pamiętajmy o najmłodszych, najstarszych i zwierzętach

W upały powinno się ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.

Podczas upałów nie można zostawiać dzieci w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyspieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999. Bez opieki w autach nie powinno się zostawiać również zwierząt.

Warto zabezpieczyć się przed burzami m.in. przeparkowując samochodów spod drzewa i studzienki kanalizacyjnej, a także usuwając lub zabezpieczając wszelkie rzeczy leżące luzem na balkonie lub przed domem, które może porwać silny podmuch wiatru. Pod żadnym pozorem podczas burzy nie można stawać pod drzewami oraz przebywać na otwartej przestrzeni np. w górach i na plaży.

las/grz/ PAP, polsatnews.pl