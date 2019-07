Burze z gradem i ponad 30-stopniowy upał. Ostrzeżenia dla wszystkich województw

Alerty drugiego stopnia przed upałem nie obowiązują jedynie w północnej części województw: zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego stopnia, a prognozowana temperatura maksymalna w dzień to ok. 30 st.

W całym kraju oprócz województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz północnej części warmińsko-mazurskiego i podlaskiego obowiązują też ostrzeżenia przed burzami z gradem. W południowej części kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia - dotyczą one 232 powiatów. Jak podaje IMGW, na tym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h, lokalnie do 95 km/h.

Porywy wiatru mogą osiągać 90 km/h

Alert burzowy pierwszego stopnia dotyczy woj. zachodniopomorskiego, większej części woj. wielkopolskiego, lubuskiego i podlaskiego oraz południowych powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. Jak podaje IMGW, prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniana w związku z tym, że w czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni, a jeśli jest to możliwe, należy zostać w domu.

Jeżeli jednak podczas burzy jesteśmy poza domem, trzeba jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Należy też pozostać w samochodzie, jeżeli jesteśmy akurat w podróży. RCB wyjaśnia, że samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna. Jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie, trzeba rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów. Chodzi o to, aby w razie uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy osobom porażonym.

Możliwe przerwy w dostawie prądu

RCB przypomina również, że występujący podczas burz silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należy się przygotować na przerwy w dostawie prądu. Ze względu na intensywne opady deszczu mogą wystąpić także lokalne podtopienia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.

Podczas upałów nie można zostawiać dzieci w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyśpieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy - należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999. Bez opieki w autach nie powinno się zostawiać również zwierząt.

Ostrzeżenia hydrologiczne dla południa Polski



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek po południu ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Stan wody w rzekach będzie się tam podnosił ze względu na prognozowane burze z intensywnymi opadami deszczu.

W woj. dolnośląskim stany wody będą szybko się podnosić, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, zwłaszcza w zlewniach lewostronnych dopływów. W zlewni górnej Nysy Kłodzkiej niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów alarmowych w przypadku wystąpienia prognozowanych burz.

W województwach opolskim i śląskim stany wody będą miejscami szybko się podnosić, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, szczególnie na rzekach górskich i podgórskich oraz odwadniających obszary silnie zurbanizowane.

Alerty obowiązują do wtorku, do godz. 9. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

dc/bas/ PAP