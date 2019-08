Trump miał zaproponować zrzucanie bomb atomowych na huragany

Według serwisu axios.com, na spotkaniu Departamentu ds. Bezpieczeństwa USA prezydent Donald Trump miał powiedzieć:

- Mam to, mam to. Dlaczego nie zrzucimy na nie bomby atomowej? Zaczynają się formować u wybrzeży Afryki, kiedy będą się przemieszczać przez Atlantyk, zrzucimy bombę w oko huraganu i w ten sposób się rozproszy. Dlaczego nie możemy tego zrobić?

Wypowiedź miała wywołać ogólne zmieszanie zebranych urzędników, a jeden z doradców miał odpowiedzieć: "Sir, sprawdzimy to".

- Uwielbiam prezydenta, który zadaje takie pytania, który jest gotów zadawać trudne pytania. Potrzeba silnych ludzi, aby odpowiedzieć mu we właściwy sposób, gdy pojawią się takie rzeczy - stwierdził anonimowo uczestnik spotkania.

"Uwolniony opad radioaktywny dość szybko poruszałby się wraz z wiatrami"

Pomysł zrzucenia bomby atomowej na huragan nie jest nowy. Miał pojawić się już w latach 50-ych, kiedy zaproponowali go naukowcy współpracujący z ówczesnym prezydentem Dwightem Eisenhowerem. Ponadto były członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA wspomina, że Trump miał mówić o pomyśle już w 2017 roku, ale mówił wtedy o bombardowaniu huraganów, bez wspominania o bombach atomowych.

Tym razem naukowcy sprzeciwiają się pomysłowi. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), amerykańska instytucja rządowa zajmująca się prognozowaniem pogody, w tym ostrzeganiem przed sztormami i innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi opublikowała komentarz, w którym napisano: "Pomijając fakt, że może to nawet nie tknąć burzy. Uwolniony opad radioaktywny dość szybko poruszałby się wraz z wiatrami i mógłby spowodować katastrofalne skutki w środowisku."

"To kolejny FAKE NEWS!"

Biały Dom nie komentuje sprawy.

- Nie komentujemy prywatnych rozmów, które prezydent przeprowadził lub ich nie przeprowadził ze swoim zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego - napisano w odpowiedzi na prośbę o komentarz w sprawie doniesień axios.com

Do informacji odniósł się natomiast sam Donald Trump, który na swoim twitterze napisał, że pomysł zrzucania bomb atomowych na huragany jest "śmieszny". "Nigdy tego nie powiedziałem. To kolejny FAKE NEWS!" - głosi tweet prezydenta.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!