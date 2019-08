PO-KO: wniosek do NIK o pilną kontrolę w Ministerstwie Sprawiedliwości

Posłowie PO-KO zapowiedzieli złożenie wniosku do NIK-u o pilną kontrolę w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie wszelkich umów zawieranych od 2015 r. dot. kampanii w internecie. Poinformowali też, że w ciągu 24 godzin złożą wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla szefa MS Zbigniewa Ziobro.

Poseł Marcin Kierwiński (PO-KO) powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że Ministerstwo Sprawiedliwości zamiast zajmować się tym, do czego zostało powołane, zajmowało się hejtem na sędziów i organizacje sędziowskie.

- Dziś złożymy do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o pilną kontrolę w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie wszelkich umów zawieranych od 2015 roku dotyczących kampanii w internecie, PR-u, marketingu, aby sprawdzić zasadność wydatkowania środków na tego typu działania - poinformował Kierwiński.

"Działy się rzeczy, które przypominają raczej tanie filmy gangsterskie"

Jak dodał, "mamy cały czas bardzo istotne podejrzenia, że środki publiczne były wydawane na zwykły hejt".

- To musi być sprawdzone przez niezależnych audytorów, stąd nasz wniosek do NIK-u - podkreślił Kierwiński. Według niego nie może być zgody na to, aby "w ważnym organie administracji państwowej działy się rzeczy, które przypominają raczej tanie filmy gangsterskie, a nie przypominają instytucje administracji rządowej".

Zdaniem posła Cezarego Tomczyka (PO-KO) mija kolejny dzień "afery w Ministerstwie Sprawiedliwości" i nie ma żadnej reakcji zarówno premiera Mateusza Morawieckiego, jak i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. "Ta sprawa gdzieś dla obozu rządzącego, jak sami mówią politycznie, się skończyła" - podkreślił poseł PO-KO.

- Chcieliśmy zapowiedzieć, że w ciągu następnych 24 godzin zostanie przez Platformę Obywatelską złożony wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Przed nami piątkowy Sejm przed nami szansa, żeby tę sprawę przeciąć i rozwiązać - oświadczył Tomczyk.

"Pracowali, albo nadal pracują ludzie, którzy chcieli nękać innych obywateli"

W jego ocenie jesteśmy w sytuacji, "gdzie Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zamienione w ministerstwo nienawiści".

- Nigdy na to nie można pozwolić. Ministerstwo Sprawiedliwości dla każdego Polaka, dla każdego obywatela, to powinna być ostoja, to powinno być miejsce, gdzie pracują ludzie, którzy dbają o bezpieczeństwo Polaków. Dzisiaj z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że w centrum ministerstwa sprawiedliwości pracowali, albo nadal pracują ludzie, którzy chcieli nękać innych obywateli, którzy zajmowali się zorganizowanym nękaniem współobywateli - mówił Tomczyk.

W zeszłym tygodniu portal Onet.pl opisywał zorganizowany proceder hejtowania, dyskredytowania i szkalowania niektórych sędziów w mediach społecznościowych. Według doniesień portalu w akcje hejtowania mieli być zaangażowani m.in. ówczesny wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz, sędzia SN Konrad Wytrykowski i sędzia delegowany do resortu sprawiedliwości Jakub Iwaniec.

Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji, a Iwaniec zastał odwołany z delegacji do MS. Wytrykowski oświadczył, że nigdy wszelkie informacje zawarte w publikacji onet.pl są nieprawdziwe i godzą w jego dobre imię i reputację.

WIDEO - "Piorun, przerażający krzyk i ksiądz udzielający rozgrzeszenia". Wstrząsająca relacja z Giewontu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP