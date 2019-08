Ławrow o powrocie Rosji do G8: o nic nikogo nie prosiliśmy

Ławrow zapewnił, że Rosja w ostatnich latach "ani razu" nie poruszała kwestii G8 w kontaktach ze swoimi partnerami.

- Powstaje wrażenie, że uczestnicy grupy G7 sami zaczęli się wzajemnie o czymś przekonywać (...). My nie mamy z tym żadnego związku, o nic nikogo nie prosiliśmy - oświadczył. Rosja - dodał - nie kierowała w tej sprawie żadnych apeli i nie zamierza tego robić.

- Aktywnie i skutecznie pracujemy już w innych formatach: BRICS, SzOS (Szanghajskiej Organizacji Współpracy - red.), w innych związkach integracyjnych na przestrzeni poradzieckiej, i w G20 - mówił szef dyplomacji. Podkreślił, że wszystkie kraje członkowskie G8 zasiadają także w grupie G20.

Ławrow zastrzegł jednak, że Rosja "nie uchyla się od kontaktów" z krajami, które wchodzą w skład G7.

W niedzielę media podały, że na szczycie w Biarritz przywódcy państw G7 porozumieli się co do "wzmocnienia dialogu i współpracy" z Rosją w kwestii trwających kryzysów, ale oceniają, że jest zbyt wcześnie, by wrócić do formatu G8 poprzez włączenie Moskwy do grupy.

O możliwym zaproszeniu Rosji na przyszłoroczne spotkanie G7 mówił prezydent USA Donald Trump. Rosja została z grupy usunięta po aneksji Krymu w 2014 roku.

