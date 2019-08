Stan Antosia się pogorszył, potrzebny jest specjalny transport do USA. Brakuje 100 tys. euro

100 tys. euro - jeszcze tyle potrzeba, by roczny Antoś mógł polecieć na ratującą życie operację do USA. Najpóźniej w poniedziałek rodzina powinna wyruszyć, ale stan dziecka się pogorszył i nie może on lecieć rejsowym samolotem. Fundacja Polsat apeluje o pomoc chłopcu i uruchamia specjalną zbiórkę. Ostatnio, dzięki widzom "Wydarzeń", w jedną noc udało się zebrać pół miliona złotych.

"Antoś po raz kolejny potrzebuje Państwa pomocy. Jego stan zdrowia pogorszył się i ze względów bezpieczeństwa chłopiec wymaga specjalnego transportu medycznego do Stanów Zjednoczonych. Czasu jest naprawdę niewiele, bo najpóźniej 28 sierpnia Antoś musi trafić do szpitala w Stanford. Na lot samolotem wyposażonym w specjalistyczny sprzęt medyczny potrzeba 100 tys. euro, czyli 435 tys. złotych. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda się zebrać tę sumę, by Antoś mógł polecieć na ratującą jego życie operację do USA" - apeluje Fundacja Polsat, która uruchomiła zbiórkę na pomoc chłopcu.

- Znowu nasz ogromny apel i ogromna prośba. Wiem, że prosimy o wiele, ale tyle Państwo nam pomogliście i już jesteśmy prawie w domu, a jednak znowu musimy błagać o to, abyście nam pomogli, aby Antoś mógł polecieć i żeby jego życie mogło być uratowane - zaapelowała Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.



Pół miliona w jedną noc



Antoś zmaga się z niedotlenieniem organizmu. W Polsce przeszedł trzy skomplikowane operacje, ale jego życie wciąż jest zagrożone. Jedyny specjalista, który zgodził się na operację, to profesor Frank Hanley. Koszt zabiegu przekraczał możliwości finansowe rodziców.



"Cena za życie" Antosia to blisko 4 mln złotych. Do pełnej kwoty we wtorek wieczorem 20 sierpnia brakowało jeszcze 500 tys. złotych. Środki trzeba było uzbierać do 28 sierpnia. Wtedy Antoś musi być już w szpitalu w Stanach. Po emisji materiału we wtorkowych "Wydarzeniach" widzowie przez jedną noc wpłacili brakujące pieniądze.

Udowodnił, że chce żyć

Chłopiec urodził się o czasie, siłami natury. Jednak wada serca zdiagnozowana jeszcze podczas badań prenatalnych okazała się bardziej skomplikowana niż przypuszczano. Przez brak pnia płucnego, tętnice nie rozwijają się prawidłowo, a organizm dziecka jest silnie niedotleniony. Nawet najmniejszy ruch powoduje sinienie całego ciała.



- To tak jakby założyć mu woreczek na głowę, zrobić dziurkę i w ten sposób Antoś oddycha - tłumaczyła Aleksandra Pawlak, gdy "Wydarzenia" pierwszy raz opowiadały o problemach jej synka. Dodatkowo dziecko ma poważną wadę wątroby pod postacią zespołu Alagile'a, polegającą na znacznie utrudnionym wydalaniu żółci z organizmu.



Chłopiec przez 14 dni był podłączony do maszyny płuco-serce. Po takim czasie tylko 8 proc. dzieci udaje się przeżyć. Antosiowi nie dawano szans. Chłopiec jednak udowodnił, że chce żyć.

WIDEO - Grupa ratowników TOPR podejmie próbę wydobycia ciał dwóch grotołazów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ Polsat News