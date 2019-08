Bezprzewodowy internet w Centrum Zdrowia Dziecka. To prezent od rodziców byłego pacjenta

- To wyzwanie o tyle trudne, że pracowaliśmy na obiekcie, w którym działa bardzo dużo urządzeń. Musieliśmy robić tak, żeby one nie łączyły się z naszą siecią - opowiadał reporterce "Wydarzeń" tata Janka, chłopca, któremu lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka uratowali życie. W ramach wdzięczności postanowił zapewnić małym pacjentom i ich rodzicom nieograniczony dostęp do internetu.