Ponad 7 tys. paczek papierosów w jednym mercedesie. "Nie było ich tylko w kołach i drzwiach"

- Zatrzymany w Grzechotkach Rosjanin chciał wjechać do Polski. Ponieważ pies celników sygnalizował, że w mercedesie Rosjanina mogą być papierosy, samochód prześwietlono promieniami rentgenowskimi - poinformował Ryszard Chudy, rzecznik prasowy Krajowej Administracji Skarbowej w Olsztynie.

- Z uzyskanego obrazu wynikało, że - poza kołami i drzwiami pojazdu - papierosy są poukrywane dosłownie wszędzie. By wydobyć schowane w aucie papierosy troje celników intensywnie pracowało ponad 4 godziny; przyznali, że nie było ich tylko w kołach i drzwiach.

W sumie w mercedesie Rosjanina ukryto 7359 paczek papierosów. To największa kontrabanda wykryta na tym przejściu od jego otwarcia w roku 2010 - podał Chudy.

warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Dodał, że wartość przemytu to ponad 70 tys. zł. - Przerobiony pojazd zajęto, zaś wobec podróżnego wszczęto postępowanie karne skarbowe. Ponadto skierowano do Komendanta Straży Granicznej w Grzechotkach wniosek o cofnięcie Rosjanina do Obwodu Kaliningradzkiego i orzeczenie zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat. Wniosek został uwzględniony - przekazał.

Kontrabandę przejęli także funkcjonariusze straży granicznej z Gołdapi, którzy w garażu w Ełku wykryli "magazyn" nielegalnych papierosów i spirytusu o łącznej wartości 111 tys. zł. Papierosy (153 tys. sztuk luzem, bez paczek) poskładane były w kartonach. Spirytus natomiast - w sumie 45 litrów 83 proc. alkoholu - przechowywany był w bańkach 5-litrowych.

Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowa straży granicznej podała, że wartość towarów przechwyconych w garażu to 111 tys zł. - Funkcjonariusze straży granicznej na poczet przyszłej kary zabezpieczyli środki finansowe w kwocie 16 370 zł - powiedziała.

wka/prz/ PAP