Mieli obstawiać esportowe mecze a później specjalnie przegrywać. Sześciu zatrzymanych

Z oświadczenia policji stanu Victoria wynika, że sprawa dotyczy pięciu meczów i ponad 20 zakładów. Śledztwo było prowadzone od marca tego roku.

Wśród zatrzymanych jest czterech 20-latków, jeden 19-latek i jeden 22-latek. Wszyscy zostali przesłuchani i wypuszczeni na wolność. Gdyby zarzuty się potwierdziły, zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

- Esport to dynamicznie rozwijająca się branża, w związku z czym pojawia się zapotrzebowanie na możliwość obstawiania poszczególnych wyników meczów. Ważne jest, by policja i inne służby współpracowały z branżą gamingową i bukmacherską, by namierzać jakąkolwiek podejrzaną aktywność - powiedział cytowany w oświadczeniu zastępca komisarza Neil Paterson.



W 2014 r. na podobnym procederze przyłapano polską drużynę CS:GO - Alsen Team. Część zawodników ustawiała wyniki w turnieju ESL Pro Series. Prawda wyszła na jaw, gdy polska drużyna przegrała mecz, w którym była zdecydowanym faworytem. Po ujawnieniu afery, organizacja Alsen Team zrzeszająca również zawodników specjalizujących się w innych tytułach, postanowiła zakończyć współpracę z męską sekcją CS:GO.

