Szesnastolatek zarobił 3 miliony dolarów. Wygrał turniej w grę komputerową

Pula nagród turnieju finałowego Fortnite World Cup wyniosła w sumie 30 mln dolarów. Gracze wcześniej musieli przebrnąć przez kwalifikacje (pula nagród 10 mln dolarów). W finałowych zmaganiach formatu solo i duo brało udział po 100 graczy - tyle ile maksymalnie może uczestniczyć w jednej rozgrywce trybu Battle Royale.

W kategorii indywidualnej startowało trzech zawodników z Polski - Maciej "teeq" Radzio (zajął 43. miejsce), Jarosław "JarkoS" Kaleta (52 miejsce.) oraz Łukasz "Luki" Król (82. miejsce). "Teeq" za zajęcie miejsca w pierwszej "pięćdziesiątce" otrzymał 100 tys. dolarów (384 tys. złotych), z kolei pozostali gracze - 50 tys. dolarów.

Rekord, ale tylko na chwilę

Na krótki czas pula nagród Fortnite World Cup Finals pobiła rekord wszechczasów w kategorii aren e-sportowych. Jednak już 20 sierpnia rozpocznie się turniej The International 2019 w grę Dota 2. Pula nagród - finansowana w głównej mierze przez wpłaty graczy - osiągnęła już ponad 30,9 mln dolarów.

Finały "Fortnite" na popularnym serwisie streamingowym Twitch w szczytowym momencie oglądało ponad 1,3 mln widzów. Na YouTubie te same zmagania oglądało 500 tys. osób.

"Fortnite" to wieloosobowa gra dostępna na konsolach i komputerach. Najbardziej popularnym trybem rozgrywki, który oferuje jest "Battle Royale". Gracze lądują na wyspie, na której muszą zaopatrzyć się w broń, amunicję i surowce. Zadaniem gracza jest przetrwanie i eliminacja innych graczy - wygrywa ten kto zostanie ostatni na "placu boju". By przyspieszyć rozgrywkę, "bezpieczny" obszar planszy co kilka minut się zmniejsza. Do najbardziej popularnych gier tego gatunku oprócz "Fortnite" należą m.in. "Playerunknown's Battlegrounds" i "Apex Legends".

WIDEO - "Pojemniejsza, dużo bardziej efektywna, dużo szybsza". Wiceminister cyfryzacji o sieci 5G Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/luq/ CNET, polsatnews.pl