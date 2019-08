Marcin Święcicki rzecznikiem praw przedsiębiorców na Ukrainie

"Cieszę się z nowego wyzwania i z tego, że nie tylko mogę życzyć Ukraińcom sukcesów w przededniu ich narodowego święta (Dnia Niepodległości 24 sierpnia), ale spróbować samemu dodać do pomyślności naszego sąsiada własną cegiełkę" – napisał Święcicki na Facebooku.

Jak wyjaśnił, rzecznik praw przedsiębiorców działa na podstawie porozumienia między rządem ukraińskim, międzynarodowymi organizacjami finansowymi i izbami gospodarczymi przedsiębiorców ukraińskich. Zajmuje się skargami przedsiębiorców na organy władzy, interweniuje w ich sprawach oraz przygotowuje dla rządu rekomendacje systemowe.

Święcicki zgłosił się do konkursu

Święcicki ujawnił, że zgłosił się do międzynarodowego konkursu na to stanowisko i po kilku rozmowach oraz testach, przeprowadzonych przez firmę rekrutacyjną, został przedstawiony radzie nadzorczej instytucji ombudsmana ds. przedsiębiorców. Ta z kolei zatwierdziła jego kandydaturę i przesłała ją do akceptacji Radzie Ministrów w Kijowie.

Poprzednikiem Święcickiego na stanowisku rzecznika praw przedsiębiorców na Ukrainie był Algirdas Szemeta, były komisarze UE ds. podatków i minister finansów Litwy.

Święcicki był prezydentem Warszawy w latach 1994–1999; jest ekonomistą.

wka/ PAP