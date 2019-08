Ktoś układa kamienie na ruchliwej drodze. "Może dojść do tragedii"

Jak poinformował w piątek oficer prasowy konińskiej policji Marcin Jankowski, do funkcjonariuszy docierają zgłoszenia od osób poszkodowanych, którym pozostawiony na jezdni kamień uszkodził pojazd.



- Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy zgłaszają tego typu zdarzenia, wiec podobnych przypadków mogło być sporo. Już podjęliśmy odpowiednie działania - trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Trasę częściej niż dotąd będą też patrolować funkcjonariusze drogówki i komisariatu w Golinie, czyli miejscowości w pobliżu której to wszystko się dzieje - zapewnił.



Policjanci apelują do kierowców o pomoc, proszą, by zgłaszać pod numer alarmowy zauważone na drodze przeszkody pozostawiane przez nieodpowiedzialne osoby.



- Szybko pojawimy się na miejscu, być może uda się zapobiec nieszczęściu. Kamień pozostawiony na drodze może skutkować wypadkiem drogowym - powiedział Jankowski. Jak dodał, w przypadku, gdyby doszło do tragedii, osobie, która układa kamienie na drodze mogłoby grozić nawet więzienie.

dk/ PAP, polsatnews.pl