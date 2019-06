Weselna "brama" ustawiona przez nastolatków pułapką na motocyklistów

Dwóch nastolatków z Białego Dunajca na Podhalu omal nie doprowadziło do tragedii. Chcieli zatrzymać państwa młodych, a za weselną "bramę" miała im posłużyć linka, którą rozciągnęli w poprzek jezdni, mocując jej końce do barierek mostu. Zamiast auta z nowożeńcami nadjechali jednak dwaj motocykliści. Z powodu przeszkody doszło do zderzenia jednośladów.