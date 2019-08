Kradzież Audi zajęła mu kilka sekund. "Nikt nie zorientował się, że doszło do włamania" [WIDEO]

Trwają poszukiwania złodzieja, który ukradł samochód z parkingu w Lublinie. Całe zdarzenie trwało zaledwie kilka sekund. Moment kradzieży nagrały kamery monitoringu, jednak sprawcy do tej pory nie udało się ustalić.

Do zdarzenia doszło na początku czerwca na parkingu przy ul. Sławin 20 w Lublinie. W pewnym momencie do zaparkowanego czarnego Audi podszedł mężczyzna, który w kilka sekund otworzył samochód i odjechał.

Złodziej działał tak szybko, że nikt z obecnych na parkingu nie zorientował się, że doszło do włamania. Oglądając zabezpieczone nagranie także trudno się zorientować, że doszło do przestępstwa.

Pomimo nagrania, na którym widać sprawcę, do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości. Złodziej zadbał o to, żeby było trudno go rozpoznać - był ubrany w kurtkę i długie spodnie, a twarz skrył pod czapką z daszkiem i okularami.

Policja zwróciła się z apelem o kontakt do osób, które rozpoznają mężczyznę. Informacje można przekazać anonimowo.

dk/luq/ polsatnews.pl