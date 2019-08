Gasiuk-Pihowicz: mamy do czynienia z "grupą ziobrystów"

- Przede wszystkim mamy do czynienia z "grupą ziobrystów", bo tych sędziów, prawników, z którymi mamy do czynienia i którzy są zamieszani w aferę szkalowania, dyskredytowania niezależnych sędziów, łączyła szczególna więź i ta rzecz, która ich wyróżniała, to była własnie ta więź z ministrem Ziobro - mówiła w "Polityce na Ostro" Kamila Gasiuk-Pihowicz (Koalicja Obywatelska).