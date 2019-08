Dziewulski o śmierci Woźniaka-Staraka: wypadnięcie z tak szybkiej łodzi to kwestia sekund

- Ten wypadek mógł być wynikiem drobnego błędu. Jeżeli skręcamy motorówką i uderzymy w fale, którą sami wytworzyliśmy, to uderzenie ma potężną siłę. W przypadku tak szybkiej łodzi, wypadnięcie z niej przy kontrfali, to jest ułamek sekundy. Człowiek znajdujący się w wodzie - powiem to bardzo brutalnie - może niestety oberwać obracającą się śrubą - mówił Jerzy Dziewulski w "Interwencji Extra".