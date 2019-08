Nauczyciel akademicki miał sprzedać podrobiony dyplom za 2,5 tys. zł.

Policjanci z wydziału do walki z korupcją KWP w Gdańsku zatrzymali nauczyciela akademickiego, który sprzedał podrobione świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - poinformowała prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W domu mężczyzny policjanci znaleźli inne dokumenty.

Zatrzymany 63-latek to nauczyciel akademicki jednej z łódzkich uczelni. Prokuratura informuje, że mężczyzna został zatrzymany bezpośrednio po przyjęciu 2,5 tys. zł od studenta studiów podyplomowych. W zamian za pieniądze, nauczyciel przekazał podrobione świadectwo ukończenia studiów.



Jak zaznaczają śledczy, osoba, która otrzymała propozycję zakupu dokumentu, poinformowała o tym policję. 63-latek został zatrzymany. Śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej, przez osobę pełniącą funkcję publiczną, nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.



- Mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 228 § 1 i 3 k.k. Przesłuchany w charakterze podejrzanego złożył wyjaśnienia. Zarzucone podejrzanemu przestępstwo korupcyjne zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała prokurator Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury okręgowej.



Jak informują śledczy, w związku z grożącą 63-latkowi surową karą oraz obawą matactwa, a także w związku ze znalezieniem w miejscu zamieszkania nauczyciela innych dokumentów, prokuratura wnioskowała do sądu o areszt jednak sąd ten wniosek odrzucił. Prokuratura podjęła decyzję o zaskarżeniu decyzji sądu.



- Policjanci pracując nad sprawą zabezpieczyli w mieszkaniu mężczyzny kopie świadectw dojrzałości różnych osób, komputer oraz nośniki danych. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczamy kolejnych zatrzymań - poinformowała z kolei Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

dk/ PAP