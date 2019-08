MSWiA: wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione

Z jeziora Kisajno wyłowiono ciało. "Potwierdziły się najgorsze obawy, wszystko wskazuje, że to ciało Piotra Woźniaka-Staraka" - przekazał wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Według wstępnych ustaleń policji, 39-latek w nocy z soboty na niedzielę wypadł z motorówki. Piotr Woźniak-Starak, jeden z najbogatszych Polaków, był prywatnie mężem Agnieszki Woźniak-Starak z domu Szulim.

W czwartek rano grupa płetwonurków, biorąca udział w poszukiwaniach na jeziorze Kisajno, zlokalizowała i wyłowiła ciało prawdopodobnie zaginionego i poszukiwanego od niedzieli mężczyzny - poinformowała warmińsko-mazurska policja.

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński napisał na Twitterze, że "potwierdziły się najgorsze obawy, wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione".

Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym. — Jarosław Zieliński (@ZielinskiJaro) August 22, 2019

- Na miejscu będą wykonywane czynności procesowe z udziałem policyjnych techników kryminalistycznych i prokuratora. Policja nie udziela bliższych informacji w tej sprawie - powiedziała Izabela Niedźwiedzka-Pardela z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Dziś rano grupa płetwonurków biorąca udział w działaniach poszukiwawczych na jez. #Kisajno zlokalizowała ciało prawdopodobnie 39-letniego zaginionego mężczyzny. Na miejscu będą wykonywane dalsze czynności z udziałem prokuratora i policyjnych techników kryminalistyki. — KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) August 22, 2019

Od niedzieli powierzchnię, dno i brzegi jeziora przeszukiwali policyjni wodniacy, straż pożarna, ratownicy MOPR i WOPR z Gdyni - wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, w tym sonary i robota do prac pod wodą. W akcji brała także udział m.in Grupa Specjalna Płetwonurków RP.

Poszukiwania milionera ruszyły w nocy z soboty na niedzielę. Jak informowała policja, przed godz. 4 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze Kisajno pływa motorówka i może zakłócać spoczynek żeglarzy. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na pokładzie której nikogo nie było. Silnik nie pracował, być może skończyło się paliwo.

Kobieta znaleziona na brzegu

W ocenie policjantów, rzeczy pozostawione na motorówce wskazywały, że mogły nią płynąć dwie osoby. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w trakcie których znaleziono na brzegu jeziora jedną z tych osób.

Asp. Iwona Chruścińska z policji w Giżycku mówiła wcześniej, że z relacji odnalezionej kobiety wynikało, że płynęła motorówką z 39-letnim mężczyzną i podczas wykonywania manewru skrętu obydwoje wypadli z niej do wody. Kobieta zdołała dopłynąć sama do brzegu. Relacjonowała, że przepłynęła ok. stu metrów.

Policja poinformowała, że odnaleziona na brzegu 27-letnia mieszkanka Łodzi była w dobrym stanie.

Milioner, producent filmowy

Piotr Woźniak-Starak to syn z pierwszego małżeństwa Anny Woźniak-Starak.

Jerzy Starak, który usynowił Piotra kilka lat temu, to miliarder, pojawiający się na liście "100 najbogatszych Polaków" tygodnika "Wprost" od 1990 roku. Najwyżej, na 4 miejscu, znalazł się dwukrotnie w 1997 oraz 2001 roku. W 2015 r. miesięcznik "Forbes" szacował wartość aktywów Jerzego Staraka i jego żony na 3,3 mld zł.

Rodzina Staraków jest właścicielem największej polskiej firmy farmaceutycznej - Polpharmy oraz między innymi restauracji Belvedere w warszawskich Łazienkach. Majątek rodzinny stanowią również liczne posiadłości, między innymi w Zakopanem, Konstancinie i na Mazurach.

"Bogowie", "Sztuka Kochania"

Piotr Woźniak-Starak założył własną firmę producencką Watchout, która zrealizowała w 2012 roku nagrodzony na Festiwalu Debiutów Filmowych w Koszalinie melodramat "Big Love" z Antonim Pawlickim i Aleksandrą Hamkało. Sprawozdania finansowe pokazują, że Watchout Studio w 2017 roku przyniosło ponad 27 mln zł przychodów, a zysk netto sięgnął 673 tys. zł.

Za największy sukces producencki Piotra Woźniaka-Staraka uważany jest film Łukasza Palkowskiego "Bogowie" z 2014 roku. Film opowiada historię życia i pracy profesora Zbigniewa Religi, znanego kardiologa. Obraz został w 2015 roku nagrodzony siedmioma Orłami, najważniejszymi nagrodami polskiej branży filmowej. Film "Bogowie" obejrzały ponad 2 miliony widzów.

Kolejnym sukcesem okazał się film "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", który w 2017 roku wszedł na ekrany polskich kin. Obejrzało go wtedy ponad 1,1 mln widzów.

Następny film wyprodukowany przez Woźniaka-Staraka, thriller "Ukryta gra" ma wejść do kin w listopadzie 2019 roku. W obsadzie znalazł się m.in. znany z "Dnia Niepodległości" Bill Pullmann, Robert Więckiewicz czy Lotte Verbeek, która grała min. w "Rodzinie Borgiów".

Woźniakowi-Starakowi rozgłos przyniosły także jego związki - m.in. z Alicją Bachledą-Curuś, a przede wszystkim z Agnieszką Szulim. Znaną dziennikarką i prezenterką. 27 sierpnia 2016 roku para wzięła w Wenecji ślub.

