Biznesmen, milioner, producent filmowy. Kim był Piotr Woźniak-Starak

Piotr Woźniak-Starak, który zginął na jeziorze Kisajno to znany biznesmen, celebryta, producent filmowy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna wraz z 27-letnią kobietą wypadł z motorówki w niedzielę ok. godz. 4:00 rano. W czwartek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński poinformował: "Potwierdziły się najgorsze obawy, wszystko wskazuje, że to ciało Piotra Woźniaka-Staraka".

Woźniak-Starak to syn z pierwszego małżeństwa Anny Woźniak-Starak.



Jerzy Starak, który usynowił Piotra kilka lat temu, to miliarder, pojawiający się na liście "100 najbogatszych Polaków" tygodnika "Wprost" od 1990 roku. Najwyżej, na 4 miejscu znalazł się dwukrotnie w 1997 oraz 2001 roku. W 2015 r. miesięcznik "Forbes" szacował wartość aktywów Jerzego Staraka i jego żony na 3,3 mld zł.



Rodzina Staraków jest właścicielem największej polskiej firmy farmaceutycznej - Polpharmy oraz między innymi restauracji Belvedere w warszawskich Łazienkach. Majątek rodzinny stanowią również liczne posiadłości, między innymi Zakopanem, Konstancinie i na Mazurach.



Od prostych prac do producenta filmowego



Piotr Woźniak-Starak zaczynał pracując w restauracji mamy. Jego pierwszym prawdziwym biznesem była firma Kings&Queens, która zajmowała się produkcją i handlem odzieżą skórzaną.



Biznesmen studiował reklamę i komunikację w Bostonie i Nowym Jorku, gdzie odbył staż w agencji reklamowej McCann. Uczył się też w Szwajcarii. W branży reklamowej pracował również po powrocie do Polski w 2005 roku.



Później postanowił wejść w świat filmu. Nabierał doświadczenia przy produkcji takich filmów jak "Katyń" Andrzeja Wajdy czy "Opowieści z Narnii", do której zdjęcia kręcono w Polsce.



Producent filmów "Big Love" i "Bogowie"



Założył własną firmę producencką Watchout, która zrealizowała w 2012 roku nagrodzony na Festiwalu Debiutów Filmowych w Koszalinie melodramat "Big Love" z Antonim Pawlickim i Aleksandrą Hamkało. Sprawozdania finansowe pokazują, że Watchout Studio w 2017 roku przyniosło ponad 27 mln zł przychodów, a zysk netto sięgnął 673 tys. zł.



Za największy sukces producencki Piotra Woźniaka-Staraka uważany jest film Łukasza Palkowskiego "Bogowie" z 2014 roku. Film opowiadający historię życia i pracy profesora Zbigniewa Religi, znanego kardiologa. Obraz został w 2015 roku nagrodzony siedmioma Orłami, najważniejszymi nagrodami polskiej branży filmowej. Film "Bogowie" obejrzało ponad 2 miliony widzów.



Kolejnym sukcesem okazał się film "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", który w 2017 roku wszedł na ekrany polskich kin. Obejrzało go wtedy ponad 1,1 mln widzów.



Następny film wyprodukowany przez Woźniaka-Staraka, thriller "Ukryta gra" ma wejść do kin w listopadzie 2019 roku. W obsadzie min. znany z "Dnia Niepodległości" Bill Pullmann, Robert Więckiewicz czy Lotte Verbeek, która grała min. w "Rodzinie Borgiów".



"Wprowadził amerykański model producencki"

- Piotr Woźniak-Starak jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich producentów filmowych, przenoszącym na polski rynek amerykański model producencki kina. To znaczy, że producent jest głównym zawiadowcą filmu - to on kompletuje ekipę, scenarzystę, reżysera, aktorów i to on decyduje jaki będzie ostateczny kształt dzieła - tłumaczył krytyk filmowy Łukasz Muszyński z portalu filmweb, w rozmowie z reporterem Polsat News Piotrem Mirowiczem.

Jak wytłumaczył Muszyński, największym sukcesem zarówno komercyjnym, jak i artystycznym producenta jest film "Bogowie". Obraz w kinach zobaczyło ponad 2 miliony widzów. Film zdobył też główną nagrodę na festiwalu w Gdyni, a także kilka "polskich Oscarów" - Orłów.

- Drugim ważnym sukcesem jest "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", którą w kinach obejrzało 1,1 mln widzów - przypomniał Muszyński. Krytyk zauważył, że przez sukces komercyjny filmów, firma Woźniaka-Staraka mogła zwrócić wkład Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, co na polskim rynku zdarza się bardzo rzadko.

- To samouk jeśli chodzi o produkcję filmową. Uczył się na swoich błędach i sukcesach - dodał Muszyński.

Dużo większy rozgłos, niż sukcesy producenckie, Woźniakowi-Starakowi przyniosły jego związki - m.in. z Alicją Bachledą-Curuś, a przede wszystkim z Agnieszką Szulim. Znaną dziennikarką i prezenterką. 27 sierpnia 2016 roku para wzięła w Wenecji ślub.

WIDEO - Jechał pod prąd ku przerażeniu nadjeżdżających kierowców. Dwie minuty "horroru" na drodze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/ml/bas/grz/ polsatnews.pl, viva.pl, money.pl, flimweb.pl