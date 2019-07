Schetyna "jedynką", za nim m.in. Lubnauer, Rosati, Fabisiak i Szostakowski. Lista KO w Warszawie

Listy Koalicji Obywatelskiej w jesiennych wyborach do Sejmu omówił we wtorek zarząd PO, a później zaprezentowali na wspólnej konferencji prasowej liderzy ugrupowań współtworzących KO: Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka.

Jeśli chodzi o okręg warszawski, to tu na start zdecydował się sam Schetyna, który wcześniej kandydował z okręgów na Dolnym Śląsku, a w ostatnich wyborach z Kielc. O mandat poselski zmierzy się m.in. z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Wiele wskazuje na to, że obok Katowic, gdzie w wyścigu wyborczym spotkają się premier Mateusz Morawiecki i b. minister sprawiedliwości Borys Budka, będzie to najciekawszy pojedynek jesiennej rywalizacji o parlament i władzę w kraju.

"Dwójką" stołecznej listy jest pochodząca z Łodzi liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, a "trójką" - były europoseł PO (w przeszłości także szef MSZ w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza) Dariusz Rosati.

Czwarte miejsce otrzymała znana z konserwatywnych poglądów posłanka Joanna Fabisiak, o której media jeszcze kilka tygodni temu spekulowały, że może odejść do klubu PSL - Koalicja Polska i zdecydować się na start do Sejmu z list współtworzonych przez ludowców. Ostatecznie jednak Fabisiak zdecydowała się pozostać w Platformie.

Pewnym zaskoczeniem jest obecność na liście KO w Warszawie szefa klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w stołecznej radzie miasta Jarosława Szostakowskiego. Z wcześniejszych rozmów PAP z politykami PO wynikało, że planowany jest start do Sejmu kilkorga innych warszawskich radnych, m.in. jednej z założycielek ruchu Rodzice przeciw Reformie Edukacji Doroty Łobody oraz Joanny Staniszkis. One póki co nie znalazły się na zaprezentowanych we wtorek listach Koalicji.

Miejsce szóste przypadło byłej wiceprzewodniczącej SLD Katarzynie Piekarskiej, która w poniedziałek złożyła rezygnację z członkostwa w Sojuszu. Na "siódemce" listy znalazł się poseł Michał Szczerba, "ósemce" wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz, a "dziesiątce" - były piłkarz m.in. Legii Warszawa i reprezentacji Polski (obecnie działacz piłkarski i poseł od kilku kadencji) Roman Kosecki. Miejsce jedenaste otrzymała posłanka Alicja Dąbrowska, dwunaste - adwokat Łukasz Chojniak, a trzynaste - burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski.

Liderem listy w okręgu podwarszawskim jest rzecznik PO Jan Grabiec. O sejmowe mandaty z kolejnych miejsc będą walczyć jesienią m.in. były europoseł PO (w przeszłości jeden z wiceprezesów PiS) Paweł Zalewski oraz posłanki: Kinga Gajewska i Jolanta Hibner.

pgo/ PAP