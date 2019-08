Policjanci znaleźli w garażach broń i amunicję. Prawdopodobnie z czasów II wojny światowej

Informację podał portal rmf24.pl, według którego jest to "ogromny arsenał broni z czasów drugiej wojny światowej". Znalezisko to m.in. pociski przeciwpancerne, pociski przeznaczone do wysadzania bunkrów, a także moździerze i amunicja artyleryjska.

- Mogę tylko potwierdzić, że policjanci wykonywali czynności w powiecie wąbrzeskim i w czasie pracy zabezpieczyli liczne przedmioty, część z nich to broń i amunicja - powiedziała rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji podinsp. Monika Chlebicz.

Rzeczniczka zaznaczyła, że w czynnościach brali również udział saperzy. - Dla dobra wykonywanych w tej sprawie czynności, których jeszcze nie zakończono, to wszystko, co mogę powiedzieć - dodała.

maw/ PAP