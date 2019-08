Miał 3,3 promile, jechał autostradą pod prąd. Zginęła kobieta. 53-latkowi może grozić dożywocie

Nawet dożywocie może grozić 53-latkowi oskarżonemu o to, że w lutym doprowadził do śmiertelnego wypadku na A1. Mężczyzna kierował autem mając 3,3 promila alkoholu we krwi. Jechał szybkim pasem pod prąd i zderzył się czołowo z mercedesem: zginęła jego pasażerka.