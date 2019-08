Tajemnicze zaginięcie pracownika brytyjskiego konsulatu w Hongkongu

Hongkońskie władze badają sprawę pracownika brytyjskiego konsulatu, który zaginął w czasie podróży do Chin kontynentalnych. Hongkońska policja nie otrzymała żadnych informacji na jego temat od policji z kontynentu - ogłoszono we wtorek na konferencji prasowej. "Módl się za mnie" - napisał do swojej dziewczyny w ostatniej wiadomości.