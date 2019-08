Prace pirotechniczne, siedmiu ratowników w systemie zmianowym. Nadal nie ma kontaktu z grotołazami

- Ratownicy, którzy - nieustannie w systemie zmianowym - ładunkami wybuchowymi poszerzają korytarz Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach, nadal nie mają kontaktu z uwięzionymi grotołazami – poinformował we wtorek rano naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

- Na razie nadal nie mamy kontaktu z poszukiwanymi. Prace pirotechniczne nadal będą kontynuowane. Obecnie w jaskini działa siedem osób, które dzisiaj będą wychodzić, a kolejna grupa ratowników uda się na miejsce. O ile nie pogorszy się system cyrkulacji powietrza, to w ciągu najbliższego dnia być może przesuniemy się kilka metrów do przodu – powiedział naczelnik.

Z informacji, które dotarły do centrali TOPR z wnętrza jaskini, ładunki wybuchowe udało się detonować dotychczas mniej więcej dwie godziny. Dużo pracy kosztowało ratowników usuwanie materiału skalnego, który powstał w wyniku detonacji.

"Kruszymy wąski korytarz"

- Kruszymy wąski korytarz, aby posunąć się jak najbardziej do przodu. We wtorek po południu wyjdzie kolejna zmiana pirotechników z TOPR oraz grupy ratowników słowackich. Na przodzie może pracować tylko jedna osoba z uwagi na warunki. Zmiany ekip będą następowały nadal, jednak grupy będą nie większe niż osiem osób. Nie będą to grupy liczne, bo nie ma potrzeby, aby pracowało tam więcej osób. Samo przebywanie pod ziemią jest bardzo męczące – wyjaśnił Krzysztof.

- Będziemy analizowali użycie różnych wariantów sprzętu do wentylacji. Cyrkulacja powietrza wewnątrz jaskini się zmienia. Przypuszczamy, że mógł obniżyć się poziom wody w korytarzu, do którego próbujemy się dostać, dlatego zmienił się ciąg powietrza. Jest tam duże stężenie tlenku węgla, który powstaje podczas wybuchu, a jest on bardzo niebezpieczny zarówno dla ratowników jak i poszukiwanych – powiedział naczelnik TOPR.

W godzinach popołudniowych spodziewane są w Tatrach opady deszczu. Wówczas w jaskini może pojawić więcej wody. Według ratowników nie będzie to stanowiło większego niebezpieczeństwa dla grupy poszukiwawczej, ale napływ wody może znowu spowodować zmianę cyrkulacji powietrza.

Sprzęt nie nada się do ciasnej przestrzeni jaskini

Naczelnik TOPR powiedział, że sprzęt przywieziony do centrali TOPR przez specjalistów z KGHM nie nada się do ciasnej przestrzeni jaskini. Ratownicy analizują użycie specjalistycznego sprzętu do wentylacji, który użyczyły oddziały specjalne wojska.

Ratownicy na razie nie planują poszerzania drugiego korytarza z innej strony. Minionej nocy udało się wydrążyć korytarz na odległość około pięciu metrów.

- Nie jesteśmy w stanie ocenić, jaki odcinek pozostał do skruszenia. Na najbliższy dzień plan jest taki, aby posuwać się nadal w tym samym kierunku – dodał Krzysztof.

Zdaniem Piotra Van Der Coghena, ratownika górskiego, pierwszego naczelnika Grupy Jurajskiej GOPR , szansą dla grotołazów jest to, że w akcji uczestniczą świetnie wyszkoleni ratownicy.

Sześciu grotołazów weszło do Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach w czwartek. Dwóch z nich zostało odciętych przez wodę, która zalała część korytarza w tzw. Przemkowych Partiach. Ostatni kontakt głosowy ze swoimi towarzyszami mieli w sobotę około godz. 2 w nocy. Ratownicy zostali powiadomieni o kłopotach w sobotę późnym popołudniem.(PAP

