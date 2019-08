Kierwiński: wśród nazwisk, które rekomendowała KO na razie nie ma Kwiatkowskiego

Kwiatkowski złożył w poniedziałek rezygnację z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie NIK napisał, że powodem odejścia jest jego decyzja o starcie w wyborach parlamentarnych. Swoją kandydaturę ma ogłosić w środę w Łodzi.



Pytany w radiowej Jedynce, czy Kwiatkowski może trafić na listy Koalicji Obywatelskiej, Kierwiński odparł, że nie chce w tej kwestii "wychodzić przed szereg". - Na dzień dzisiejszy wśród tych nazwisk, które rekomendowała Koalicja Obywatelska, pana ministra Kwiatkowskiego nie ma, natomiast niewątpliwie jest to osoba ważna w polskiej polityce - powiedział.



- Jeżeli Krzysztof Kwiatkowski deklaruje, że w środę przedstawi swoje plany, to zakładam, że może też być tak, że są to plany dotyczące samodzielnego startu z niezależnego komitetu, ale za mało mam tutaj wiedzy. Nie rozmawiałem z Krzysztofem Kwiatkowskim - dodał polityk.



W poniedziałek Rada Krajowa PO zatwierdziła listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i kandydatów do Senatu. Pozostało jednak kilka okręgów w wyborach do Senatu, co do których prowadzone są jeszcze rozmowy. Politycy PO przyznawali w poniedziałek, że Kwiatkowski miałby ewentualnie wystartować właśnie do Senatu.

dk/ PAP