"Dotykali ich piersi, klepali w pośladki". Molestowanie kobiet szyjących m.in. dla Wranglera

Regularne zmuszanie do kontaktów seksualnych, obiecywanie awansów i kontraktów w pełnym wymiarze godzin - do takich sytuacji miało dochodzić w szwalniach w Lesotho należących do tajwańskiej korporacji Nien Hsing Textile Co. Jej klientami są m.in. Wrangler, Calvin Klein czy Levi Strauss. Raport opublikowała The Worker Rights Consortium (WRC).