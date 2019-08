"W środowisku nauczycielskim wrze. Jesienią niemal na pewno dojdzie do protestów"

Jesienią niemal na pewno dojdzie do protestów nauczycieli. Być może jeszcze przed wyborami - pisze w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolita". Dziennik powołując się na raport ekspertów informuje, że 41 proc. z badanych nauczycieli uważa ogłoszenie nowego strajku za potrzebne.

"Nauczyciele nie odpuszczają protestów, a nastroje wśród pedagogów się radykalizują - wynika z raportu opracowanego na prośbę Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego" - informuje dziennik.

Dokument, do którego dotarła "Rzeczpospolita", został przygotowany przez naukowców z uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego i Gdańskiego. "Z opinii zebranych od ponad 7 tysięcy nauczycieli wynika, że 41 proc. z nich uważa ogłoszenie nowego strajku za potrzebne. Poparcie dla protestu rośnie - do 66 proc. - gdyby nie wiązał się on z odejściem od tablic. Zaledwie 19 proc. nauczycieli uważa protest za całkowicie niepotrzebny" - czytamy w gazecie.

Jak podaje "Rz", to nieprawda, że nastroje w oświacie się uspokoiły. "W środowisku nauczycielskim nadal wrze, przybywa tych, którzy są za radykalizacją działań. To efekt tego, że nauczyciele poczuli się zlekceważeni przez rządzących" - mówi cytowany przez dziennik prof. Michał Bilewicz, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, współautor badania, które zostało przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca.

WIDEO - To może być przełomowy dowód w sprawie Kraski. Opublikowano nagranie z monitoringu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP