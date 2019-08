Szczerski: rozmawiałem z Ursulą von der Leyen nt. teki w Komisji Europejskiej

Rozmawiałem z Ursulą von der Leyen nt. teki w Komisji Europejskiej; myślę, że przewodnicząca ma wiedzę, jakiej teki Polska by oczekiwała - powiedział w wywiadzie dla "Sieci" Krzysztof Szczerski. Dodał, że chodzi o jedną z istotnych tek dotyczących regulacji i podziału środków unijnych.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski został zapytany w wywiadzie dla tygodnika "Sieci", czy rozmawiał już z nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Odpowiedział, że tak i że spotkanie odbyło się w Brukseli.

Ocenił, że "to była dobra rozmowa". - Poznaliśmy się kiedyś w czasach prezydenckich wizyt w Niemczech, ale teraz porozmawialiśmy bezpośrednio, dłużej, niż planowano. Pani przewodnicząca wie już zatem kim jestem, ja myślę, i ma wiedzę, jakiej teki w Komisji Polska by oczekiwała - powiedział Szczerski.

"Nie tylko my zabiegamy o teki"

Dopytywany, o jaką tekę chodzi odpowiedział, że o jedną z istotnych tek dotyczących regulacji i podziału środków unijnych. - Przedstawiliśmy pewien zakres obszarów leżących w naszym zainteresowaniu, bo nie tylko my zabiegamy o te teki. Warto pamiętać, że nie jest jeszcze jasne, czy obszary odpowiedzialności w Komisji będą podzielone tradycyjnie, jak obecnie, czy też zostanie podjęta próba wprowadzenia jakichś innowacji. Do czego ja osobiście namawiałem, bo wiele spraw się w Komisji przenika, zazębia - mówił Szczerski.

Dodał też, że rozmawiał z Ursulą von der Leyen, w jaki sposób to wszystko poukładać i "dostrzega u pani przewodniczącej wolę, by to poukładać w sposób łączący, a nie dzielący".

Krzysztof Szczerski jest zgłoszonym przez polski rząd kandydatem na komisarza UE.

WIDEO - Celnicy w pułapce. Zostali uwięzieni podczas kontroli, a do pomieszczenia wpuszczono gaz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP