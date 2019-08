Szczerski spotkał się z von der Leyen. "Rozmawialiśmy o przyszłej ewentualnej współpracy"

W ciągu najbliższych dni w Brukseli przyszła szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen spotka się nieoficjalnie z kandydatami na komisarzy. Mają to być krótkie, nieformalne spotkania zapoznawcze. W środę rozmawiała m.in. ze zgłoszonym przez Polskę kandydatem na komisarza, obecnie szefem gabinetu prezydenta RP Krzysztofem Szczerskim.

"To była raczej osobista rozmowa z kandydatem"

- Rozmawialiśmy o współpracy i planach formowania przyszłej Komisji Europejskiej. Na tym etapie nie mogę dzielić się żadnymi szczegółami, bo to kwestia pani przewodniczącej, która ma cały cykl tych spotkań; to etap formowania składu KE, pani przewodnicząca spotyka się z osobami, które zostały zgłoszone przez poszczególne państwa jako kandydaci na komisarzy - powiedział Szczerski.

Jak dodał, z von der Leyen rozmawiali "o elementach przyszłej ewentualnej współpracy i o tym, jaki jest plan formowania się całej KE". Dopytywany, czy dostał jakąś propozycję, zaznaczył, że te rozmowy toczą się z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. - To była raczej osobista rozmowa z kandydatem, mówiliśmy raczej o wzajemnych względem siebie oczekiwaniach w razie przyszłej ewentualnej współpracy - powiedział polski kandydat na komisarza.

Choć przyszła Komisja Europejska ma ukształtować się już po wakacjach, von der Leyen chce poznać zgłoszonych kandydatów na komisarzy. Spotkania mają odbyć się w Brukseli i mają być krótkie. Rozmowy są nieoficjalne, więc nie zapadną na nich żadne decyzje. Kandydatów do Brukseli zaprosiła sama von der Leyen.

Decyzje we wrześniu

Decyzje co do tego, jakie teki w przyszłej komisji mają przypaść poszczególnymi kandydatom, mają zapaść tymczasem we wrześniu.

Ze źródeł PAP wynika, że von der Leyen w sierpniu odbędzie także szereg innych spotkań - z ekspertami i przedstawicielami brukselskiego korpusu urzędniczego.

Jak dotąd kilkanaście krajów UE w mniej lub bardziej oficjalny sposób zgłosiło swoich kandydatów na komisarzy do nowej Komisji Europejskiej, na czele której stanie na jesieni von der Leyen. Trwają zakulisowe negocjacje w sprawie podziału tek.

Procedura wyboru komisarzy jest ściśle określona. Kraje członkowskie przyjmują w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym KE listę kandydatów, po jednym z każdego państwa unijnego. Następnie kandydaci prezentują się przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego, a potem komisje te obradują za zamkniętymi drzwiami, aby przygotować ocenę wystąpienia oraz kompetencji kandydata. Ocenę przekazuje się przewodniczącemu PE.

W przeszłości zdarzyło się, że negatywna ocena spowodowała wycofanie kandydatury. Cały skład KE, w tym przewodniczący oraz Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, musi zostać następnie zatwierdzony przez PE w jednym głosowaniu. Przewodniczący i komisarze po zatwierdzeniu przez europarlament są oficjalnie mianowani przez Radę Europejską, która stanowi większością kwalifikowaną.

pgo/ PAP