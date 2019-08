Śląskie: sprawca śmiertelnego wypadku w Jaskrowie był pod wpływem amfetaminy. Został aresztowany

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w minioną środę, kilka minut po godz. 16. Kierujący samochodem BMW 26-latek, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z fordem focusem, a następnie zderzył się czołowo z hondą. 67-letni pasażer tego ostatniego samochodu zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Sprawca aresztowany na trzy miesiące

Okazało się, że sprawca wypadku był pod wpływem amfetaminy. Częstochowska prokuratura rejonowa przedstawiła 26-latkowi zarzut spowodowania wypadku i kierowania pojazdem pod wpływem środka odurzającego, po czym skierowała do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanego. Jak podała częstochowska komenda, w miniony weekend sąd aresztował sprawcę wypadku na trzy miesiące.

Jak przypomina policja, kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego jest równoznaczne z prowadzeniem w stanie nietrzeźwości - a co za tym idzie - konsekwencje prawne są takie same. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem amfetaminy mężczyźnie grozi kara do 12 lat więzienia.

WIDEO - Wyprzedzał i spowodował śmiertelny wypadek - szuka go policja. Mamy nagranie zdarzenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP