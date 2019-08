"Typowe urazy wynikające z ataku i obrony". Pełnomocnik rodziny Kosteckiego o obrażeniach boksera

Do śmierci boksera Dawida Kosteckiego doszło 2 sierpnia nad ranem w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Kostecki miał się powiesić na pętli z prześcieradła, leżąc w łóżku pod kocem. Zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok Kosteckiego wykluczyła udział osób trzecich, potwierdzając, że bokser popełnił samobójstwo.



Pełnomocnik rodziny pięściarza zaznaczył, że rodzina od początku nie wierzyła w śmierć samobójczą. - Chcę wskazać na kilka elementów, które w naszej ocenie wskazują, że doszło do działań z udziałem osób trzecich - powiedział mec. Dubois w trakcie poniedziałkowego posiedzenia zespołu śledczego Platformy Obywatelskiej ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Jego tematem była "Afera podkarpacka i tajemnica śmierci Dawida Kosteckiego".

"Nie było żadnych przesłanek, że coś takiego może się wydarzyć"



Jacek Dubois poinformował, że razem z drugim pełnomocnikiem rodziny mec. Romanem Giertychem w prokuraturze złożyli szereg wniosków dowodowych m.in. w zakresie eksperckim. - W tej chwili czekamy na jakąkolwiek reakcję (...) Na dzień dzisiejszy prokuratura milczy - powiedział adwokat



W trakcie posiedzenia zwrócił uwagę m.in. na kwestie portretu psychologicznego samobójców. - Na ogół to są działa związane z określoną sytuacją, albo z określonym portretem psychologicznym osoby, która jest nieakceptowana, która nie może znaleźć wyjścia. Tutaj żaden z tych elementów nie miał miejsca - stwierdził mec. Dubois.



Dodał, że Dawid Kostecki był osobą, która od dłuższego czasu naprawiała wszystkie swoje relacje, miała plany zawodowe. - Nie było żadnych przesłanek, że coś takiego (samobójstwo - red.) może się wydarzyć. Z relacji rodziny wynika, że doszło do jakiś zdarzeń w ostatnich dniach, które wywoływały u pana Kosteckiego niepokój. On się obawiał, że wokół niego coś się będzie działo - mówił mec. Dubois.

Mecenas zaznaczył, że kolejnym aspektem wymagającym zbadania jest chociażby hipoteza, która mówi o śmierci samobójczej pięściarza poprzez "powieszenie w pozycji siedzącej".



- Nawet najtwardsza osoba, jeżeli chciałaby popełnić samobójstwo przez powieszenie, nawet, jeżeli zacisnęłaby ręce to wiadomo, że jeżeli traci przytomność, to ten uchwyt się rozluźnia - ocenił mec. Dubois.

Sprzeczne wyniki oględzin ciała i sekcji zwłok



Oznajmił również, że "zadzierzgnięcie tej pętli musiało nastąpić poprzez ruch podniesienia ciała z pozycji leżącej. Prześcieradło ma rozciągliwość do 10 do 15 centymetrów". Podkreślił, że w tej sytuacji jest wątpliwe, aby "taki mechanizm mógł nastąpić". Dlatego śmierć przez powieszenie uznał mało prawdopodobną.



- Okazuje się, że oględziny ciała i sekcja to jest zupełnie inny opis. Najpierw ujawnia się otarcia naskórka, a następnie jest mowa o zadawnionych strupach, o czym w oględzinach nie ma mowy - zaznaczył pełnomocnik rodziny pięściarza. Jego zdaniem dokumenty są wewnętrznie niespójne, co również wymaga wyjaśnienia.



- Zażądaliśmy powtórnej sekcji zwłok, mówiąc, że na szyi są dwa otarcia o nabrzmiałych brzegach - powiedział mec. Dubois. Pełnomocnik rodziny Dawida Kosteckiego mówił też o obrażeniach na ciele pięściarza. Wskazywał na krwiaki i otarcia. - To są najbardziej typowe urazy wynikające z ataku i obrony – podkreślił Dubois.



Obecny na poniedziałkowym posiedzeniu poseł PO Grzegorz Furgo stwierdził, że sprawa jest "zagmatwana". Pytał też pełnomocnika rodziny pięściarza, czy "prowadzi ją prokurator o dużym doświadczeniu".



Mec. Dubois stwierdził, że apelowano o to, by powierzyć wyjaśnienie okoliczności śmierci Kosteckiego doświadczonemu prokuratorowi "ze stażem przynajmniej 20-letnim".

Tymczasem według niego śledztwo w tej sprawie prowadzi młody, niedoświadczony, bardzo szybko awansujący prokurator.

Pełnomocnik rodziny zmarłego boksera zwracał również uwagę na trudną współpracę z prokuraturą, która odwołała zgodę dla pełnomocników rodziny, na dostęp do akt ze śledztwa.



W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga prokurator Marcin Saduś poinformował, że ws. wniosków w pierwszej kolejności o decyzjach prokuratury w tym zakresie zostanie poinformowany wnioskujący.

