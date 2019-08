Prokuratura: opinia biegłych jednoznaczna - do śmierci Kosteckiego doszło w wyniku ucisku pętli

Opinia biegłych przeprowadzających sekcję Dawida Kosteckiego wskazuje na to, że mikrourazy na szyi miały charakter wyłącznie powierzchowny. Z ich opinii jednoznacznie wynika, że do zgonu Kosteckiego doszło w wyniku ucisku pętli na szyi - podaje w poniedziałek prokuratura.

Do śmierci boksera Dawida Kosteckiego doszło w piątek, 2 sierpnia nad ranem w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Kostecki miał się powiesić na pętli z prześcieradła, leżąc w łóżku pod kocem. Nie udało się go uratować. Zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok mężczyzny wykluczyła udział osób trzecich, potwierdzając, że bokser popełnił samobójstwo.

"Zgon w wyniku ucisku pętli"

Jak podał w poniedziałkowym komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie Marcin Saduś, biegli prowadzący sekcję zwłok Dawida Kosteckiego przeprowadzili zewnętrze oględziny wskazanych zmian naskórka. "Następnie dokonali otwarcia powłok skórnych szyi nie ujawniając, aby opisane powyżej mikrourazy miały charakter inny niż wyłącznie powierzchowny (nie doszło do przebicia wewnętrznych powłok ciała)" - wyjaśnił.

Wskazał, że ustalenia te znalazły odzwierciedlenie w sporządzonej przez nich opinii, a także w zapisie protokołu przeprowadzonej sekcji. "Z opinii biegłych jednoznacznie wynika, że do zgonu Dawida Kosteckiego doszło w wyniku ucisku pętli zawiązanej przez denata na szyi" - zaznaczył Saduś.

"W związku z powtarzającymi się nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi czynności wykonywanych w śledztwie w sprawie śmierci Dawida Kosteckiego, Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie stanowczo podkreśla, że 02 sierpnia 2019 r. na terenie Aresztu Śledczego Warszawa–Białołęka czynności procesowe przeprowadzali równocześnie dwaj prokuratorzy wskazanej jednostki prokuratury. Po wykonaniu czynności jeden z prokuratorów udał się do Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, gdzie uczestniczył w sekcji zwłok Dawida Kosteckiego" - podkreślił.

"Prokurator uczestniczący w sekcji zwłok oraz lekarz uczestniczący oględzinach na miejscu ujawnienia zwłok wskazywali na obecność niewielkich zmian skórnych w obrębie szyi zmarłego"

Jak wyjaśnił, obok prokuratora oraz biegłych patomorfologów, prowadzających sekcję zwłok, w czynności brali udział: konsultacyjnie - biegły, który wcześniej uczestniczył w oględzinach zwłok denata przeprowadzonych w areszcie śledczym, i policyjny technik kryminalistyki. "To właśnie prokurator uczestniczący w sekcji zwłok oraz lekarz uczestniczący oględzinach na miejscu ujawnienia zwłok wskazywali na obecność niewielkich zmian skórnych w obrębie szyi zmarłego" - stwierdził.

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" napisała, że prokurator, który pierwszy oglądał ciało Dawida Kosteckiego, odkrył dwa maleńkie - jak po igle - nakłucia na szyi Kosteckiego. Podejrzewał, że mógł zostać najpierw odurzony, a potem uduszony, tak, by wyglądało to na samobójstwo. Podczas sekcji zwłok tych śladów nie zbadano.

Roman Giertych reprezentujący w sprawie rodzinę zmarłego, powiedział "Wyborczej", że w piątek 9 sierpnia, został złożony wniosek "o zmianę kwalifikacji prawnej czynu z art. 151 kodeksu karnego (podżeganie do samobójstwa) na art. 148 kk (zabójstwo) w związku z ujawnionymi w aktach sprawy dowodami mogącymi świadczyć, że śmierć Dawida Kosteckiego nie nastąpiła w wyniku samobójstwa". Mecenas we wniosku domaga się również ponownej sekcji zwłok i przesłuchania świadków mogących wskazać motyw ewentualnych zleceniodawców zabójstwa.

W poniedziałek posłowie PO-KO poinformowali na konferencji prasowej, że skierowali do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry pytania o okoliczności śmierci Dawida Kosteckiego. Ich zdaniem istnieją poważne przesłanki, że doszło do zabójstwa świadka w sprawie afery obyczajowej na Podkarpaciu.

Pomaska: są przesłanki, że to zabójstwo

Zdaniem posłanki PO-KO Agnieszki Pomaskiej, istnieją poważne przesłanki, aby twierdzić, że nie było to samobójstwo, a zabójstwo świadka w sprawie obyczajowej afery na Podkarpaciu. "Afera podkarpacka prowadzi nas do polityków PiS, jednocześnie to politycy PiS tę sprawę mają dziś wyjaśniać. Dlatego chcemy zadać prokuratorowi generalnemu, ministrowi sprawiedliwości kilka bardzo ważnych pytań. Oczekujemy natychmiastowej reakcji" - mówiła Pomaska.

"Afera podkarpacka to afera, która nadal nie jest rozwiązana. Przypomnę, że m.in. tutaj w Sejmie zeznawał jeden z byłych agentów CBA, który twierdzi, że widział m.in. nagranie, które jest związane z aferą podkarpacką, na którym były już marszałek Sejmu Marek Kuchciński uprawia seks z nieletnią prostytutką" - mówiła posłanka PO-KO.

W ubiegłą środę Prokuratura Krajowa zdementowała informacje dotyczące rzekomych zeznań Kosteckiego, o których napisał Onet. Według portalu "zmarły bokser jako pierwszy publicznie podzielił się swoją wiedzą na temat powiązań funkcjonariuszy CBŚP z właścicielami podkarpackich agencji towarzyskich, w których mieli bywać znani politycy i urzędnicy państwowi". Te doniesienia - według PK - są niezgodne z prawdą. W poniedziałek przypomniało to dementi Ministerstwo Sprawiedliwości.

ml/ac/ PAP, Gazeta Wyborcza