Amstaff zamknięty w aucie przez 14 godzin. "Nie miał dostępu do wody, ciężko oddychał"

14 godzin spędził w zamkniętym aucie pies rasy amstaff. Nie miał dostępu do wody, a na zewnątrz było prawie 30 stopni w cieniu. Uratowali go funkcjonariusze stołecznej policji i Ekopatrolu straży miejskiej. Zwierzę trafiło do schroniska. Złożono już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę, która zamknęła psa w samochodzie.