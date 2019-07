Policjanci weszli na posesję i strzelili w psa paralizatorem. Zwierzę nie widzi na jedno oko

Policjanci weszli na prywatną posesję, by spytać, co działo się w domu obok, a gdy wybiegł do nich pies, jeden z funkcjonariuszy użył paralizatora. Zwierzę nie widzi na jedno oko, musi przejść kosztowną operację. Do zdarzenia doszło w dolnośląskich Szewcach. Na płocie było ostrzeżenie, a policjanci nie mieli zgody właścicieli na wejście. Twierdzą jednak, że działali zgodnie z prawem.