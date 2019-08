10 centów sprzedano na aukcji za 1,32 mln dolarów

Monetę zlicytowano za 1,32 mln dolarów podczas World’s Fair of Money w Chicago. Wiadomo, że należała do zmarłego milionera, właściciela drużyny Lakers, Jerry’ego Buss’a.



Nie wiadomo dokładnie, ile dziesięciocentówek Barber Dime zachowało się do naszych czasów. Po raz pierwszy monetę wystawiono 31 lat temu na aukcji w Stack’s Bowers Galleries. Wówczas też ujawniono, że numizmat znajduje się w zbiorach prywatnych.

- Dime z 1894 r. to kultowa amerykańska moneta - powiedział Brian Kendrella, prezes Stack's Bowers Galleries. - Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że znaleźliśmy dla niej nowy dom - dodał, przypominając, że ta rzadka dziesięciocentówka pojawiła się na aukcji w 1953 roku.

History-Making Sale: The 1894-S Barber dime is one of the mysteries of numismatic history and incredibly rare, with a mintage of just 24. One of these coins sold for $1,320,000 during the @StacksBowers' Rarity Night #Auction, Aug. 16. Learn more: https://t.co/gZO0ulPVdo pic.twitter.com/qsJ6GGYzrn