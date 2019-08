Zaatakowany taksówkarz: zapytał czy wydam ze 100 zł. Gdy wyciągnąłem pieniądze przystawił mi nóż

- Dziewczyna kazała jechać na parking koło straży pożarnej w Pruszkowie, tam było pusto. Chłopak zapytał czy wydam ze 100 złotych. Wyciągnąłem pudełko z pieniędzmi do wydawania reszty. W tym momencie przyciągnął mnie do fotela i przystawił mi nóż do gardła - relacjonował pan Jacek, taksówkarz zaatakowany przez parę nastolatków. Sprawcy napadu zostali już zatrzymani przez policję.

Pan Jacek to taksówkarz z Warszawy. W środę na jednym z postojów podeszły do niego dwie młode osoby.

- Zapytali, czy pojadę do Pruszkowa. Chłopak usiadł za mną, dziewczyna obok niego i przez całą drogę zachowywali się normalnie - mówił pan Jacek w rozmowie z Polsat News.

Chłopak przystawił nóż do gardła, dziewczyna się śmiała

Gdy dotarli pod dworzec w podwarszawskim Pruszkowie, młoda pasażerka kazała mężczyźnie jechać na pusty parking koło budynku straży pożarnej. Gdy się zatrzymali chłopak zapytał taksówkarza, czy ma możliwość wydać mu resztę ze stu złotych.

- Wyciągnąłem pudełko z pieniędzmi i otworzyłem je. Wtedy chłopak lewą ręką przyciągnął mnie do fotela, a prawą przystawił mi nóż. Kazał dziewczynie zabrać pieniądze, a następnie poinstruował ją by wysiadła. Zwracając się do mnie w ordynarny sposób zapytał, czy zawiadomię policję. Gdy zaprzeczyłem, puścił mnie, zaczął wysiadać z auta jednocześnie każąc mi odjechać. Następnie spokojnym krokiem poszli w stronę galerii handlowej - mówił taksówkarz.



Moment ataku został nagrany przez kamerę zamontowaną we wnętrzu taksówki. W momencie gdy nastolatek trzyma przerażonego kierowcę, widać jak roześmiana dziewczyna zabiera pieniądze z kasetki. Nagranie z kabiny zostało opublikowane na Facebooku przez fanpage Związek Zawodowy "Warszawski Taksówkarz".

Zatrzymani tego samego dnia

Pan Jacek wykręcił i zaczął powoli jechać za nastolatkami, by zobaczyć gdzie idą. W tym samym czasie dzwonił na policję.

- Już po ok. dwóch minutach na miejscu pojawiły się dwa radiowozy. Potem przyjechało jeszcze więcej oznakowanych i nieoznakowanych pojazdów. Pokazałem funkcjonariuszom nagranie z kamery. Mi z kolei po chwili pokazano zdjęcie z monitoringu galerii i zapytano mnie, czy to te same osoby. Potwierdziłem - dodał taksówkarz.

W czasie gdy policja przeszukiwała galerię, nastolatkowie zdążyli wsiąść do samochodu zaparkowanego na parkingu i wyjechać innym przejazdem.

- Jeszcze tego samego dnia dostałem informacje, że zostali zatrzymani poza Pruszkowem - powiedział pan Jacek.

Internauci błyskawicznie ustalili, że napastnikiem był 17-letni Kasper K. Z kolei dziewczyną, która zabrała pieniądze była 16-letnia Ewelina Julia C., która w tym roku powinna ukończyć naukę w jednym z warszawskich gimnazjów z oddziałami integracyjnymi.

17-latek trafił do policyjnego aresztu, a nieletnia dziewczyna przebywa w schronisku młodzieżowym.

WIDEO - Celnicy w pułapce. Zostali uwięzieni podczas kontroli, a do pomieszczenia wpuszczono gaz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/msl/ Polsat News