"W Polsce nigdy nie było demokracji". Kukiz na konwencji PSL

- W Polsce instytucja referendum jest wpisana do konstytucji, ale w praktyce trzeba zebrać 500 tys. podpisów i tak powinno być, ale po zebraniu tych podpisów władza może, ale nie musi rozpisać referendum. Przypomnijcie sobie jak "Solidarność" zebrała podpisy pod referendum ws. obniżenia wieku emerytalnego. Co z robiono z tymi 6 mln głosów? Zmielono - mówił Paweł Kukiz.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest wspólnotą, którą trzeba wzmacniać, a w wielu miejscach - przywrócić. - Tu w Płocku jest Polska. W każdej z naszych miejscowości, z naszych miast, miasteczek, wsi, na każdym osiedlu, wszędzie gdzie są ludzie dobrej woli, gdzie jesteśmy my, są nasi rodacy - powiedział lider ludowców.

- Z dumą przychodzimy we wspólnocie uświęconej tradycji ruchu ludowego, reprezentowanej przez zielone historyczne sztandary. Wierni naszej tradycji. Wierni hasłu: "Żywią i Bronią". "Bóg, Honor, Ojczyzna". Idziemy dziś do kolejnych wyborów, do kolejnej bitwy o lepszą Polskę - zadeklarował lider PSL.

"Wielu dzisiaj próbuje opluć nas"

Ludowcy - wskazywał - idą w szerszej formule, "zjednoczeni pod hasłem Koalicja Polska". - Wielu dzisiaj próbuje opluć nas, próbuje w jakikolwiek sposób odebrać nam prawo do samostanowienia, do realizowania naszego programu. Podjęliśmy się budowy Koalicji Polskiej nie przeciwko komuś - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

- Nie jesteśmy anty-PiS, nie jesteśmy anty-opozycją, nie jesteśmy przeciwko, tylko jesteśmy za silną Polską, demokratyczną, sprawiedliwą dla wszystkich - podkreślił.

Zwracając się do zebranych, Kosiniak-Kamysz powiedział, że to najpiękniejszy widok polityczny w jego życiu. - Nigdy nie widziałem tak entuzjastycznej, tak pełnej sali. Jest tutaj cała Polska - ocenił. Jego zdaniem, to pokazuje, że proponowana przez PSL idea ma sens.

Kosiniak-Kamysz odnosząc się do zielonego koloru na sztandarach PSL powiedział: "My niesiemy nadzieję na lepsze jutro, na bezpieczną szkołę, na dobry dostęp do lekarza, na godne prowadzenie działalności gospodarczej, na dobre gospodarowanie na roli". Dodał, że zielony, to nie tylko kolor symbolizujący nadzieję".

"Tani prąd, czysta energia, miejsca pracy"

- To zobowiązanie - Polska musi przejść na zieloną stronę mocy. Musi stanąć po zielonej stronie mocy: tani prąd, czysta energia, miejsca pracy. Ten zielony, to zdrowa polska tradycyjna żywność, najlepsza na świecie - podkreślił.

- Nie będzie miliarda dla telewizji (Jacka) Kurskiego, ale będzie miliard na ubezpieczenia upraw rolniczych i stabilizację dochodów - zapowiedział.

Kosiniak-Kamysz mówił też, że trzeba zadbać o zielony styl życia, "dać szansę na to, byśmy oddychali pełną piersią, nie dusili się w smogu, nie dusili się węglem sprowadzanym z Rosji".

Zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie walczyć o dobrą przyszłość i o pomyślność dla wszystkich obywateli - niezależnie od tego, jakie mają światopoglądy. - Tego potrzeba Polsce utarzanej w wojnie między Polakami - ocenił.

"Wyprowadzimy Polskę z rynsztoku kłamstwa i obłudy"

- Wyprowadzimy Polskę z rynsztoku kłamstwa i obłudy, w który wywlekli nas ci, którzy niestety często największe frazesy mają na ustach, ale później nie potrafią ich zrealizować - mówił Kosiniak-Kamysz.

- Zrobimy wszystko, żeby nie było wojny religijnej, będziemy bronić naszych wartości, naszej tradycji, tych wszystkich tradycji chrześcijańskich, które są po prostu od pokoleń w nas - zapewnił lider ludowców. - Trzeba iść z czasem i postępem, ale szanować te tradycje, dogmaty uświęcone – powiedział, powołując się na Wincentego Witosa.

- Będziemy je szanować i o nie dbać, będziemy łączyć Polaków i doprowadzimy do przywrócenia braterstwa. To jest nasze święte, najważniejsze zobowiązanie - przekonywał.

Kosiniak-Kamysz wezwał też do "ponadpartyjnego, ponadpolitycznego paktu na rzecz służby zdrowia". - Uzdrowimy służbę zdrowia we współpracy i do tego wzywam wszystkie partie opozycyjne i partie koalicji, wszystkich którzy startują w wyborach - apelował.

"Od dzisiaj macie na kogo głosować"

Kukiz podczas przemówienia na konwencji krajowej PSL, które wystartuje w jesiennych wyborach jako komitet wyborczy PSL-Koalicja Polska, wspomniał 2015 rok, gdy kandydował do Sejmu. Jak zaznaczył, wówczas przysięgał, że nigdy nie zdradzi postulatów obywatelskich.

Obiecywał wtedy, że nigdy nie zrezygnuje - jak mówił - z "walki o możliwość indywidualnego startu do Sejmu każdego obywatela Rzeczpospolitej". Przypomniał również postulat, aby "obywatele mogli korzystać z instytucji referendum", a także, by można było odwołać posła w trakcie kadencji.

- (Przysięgałem), by można było skończyć z korupcją we wszystkich - podkreślam - we wszystkich partiach politycznych. Przysięgałem, że zrobię wszystko, by obniżyć podatki, by wyzwolić drobnych przedsiębiorców z tego fiskalizmu - dodał Kukiz.

- Przysięgałem, że swoich postulatów nie zdradzę i przysięgi dochowałem - powiedział.

Zwracając się do lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza przyznał, że oba ugrupowania mogły iść "łatwą drogą". - Idziesz z Platformą, ja idę z PiS. Spokojnie wchodzimy do Sejmu i jest, jak było - powiedział.

- Ale nie o to chodzi. Trzeba wybrać nową drogę - drogę centrum, drogę dialogu, drogę pojednania" - wskazał polityk. - Czy wy nie macie dość tych kłótni w rodzinach? (...) Przyjeżdża rodzina, są święta, ten za PiS, ten za PO. "Nie mam na kogo głosować". Od dzisiaj macie na kogo głosować - zadeklarował Kukiz.

"To ludowcy uczyli czytać i pisać"

- To ludowcy uczyli czytać i pisać. To ludowcy wyrównywali szanse. Tak było sto lat temu, dlatego byli znienawidzeni przez sanacje. Dlatego sanacja robiła wszystko, aby ich zniszczyć, aby zostawić tego ciemnego chłopa w tym miejscu, w którym on był (...) by żyć z niego i teraz mamy taką samą sytuacje - mówił Kukiz.

Podkreślił że PSL-Koalicja Polska "idzie z kagankiem oświaty, idzie do ludzi, idzie oświecać ich w ich prawach obywatelskich, w ich prawach, które mają nasi odpowiednicy w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, wszędzie w cywilizowanej Europie".

Przekonywał, że jeżeli zostaną wprowadzone postulaty PSL-Koalicji Polskiej, to zlikwidowane zostaną patologie "we wszystkich partiach politycznych".

- Celujemy w dwucyfrowy wynik w nadchodzących wyborach. Celujemy w to, aby zostać "języczkiem u wagi". My będziemy decydować, kto będzie miał władze w Polsce, a władze w Polsce będzie miał ten, kto będzie pracował dla obywateli, a nie będzie ich panem - podkreślił Kukiz.

