W sobotę w Płocku prezentacja wyborczych "jedynek" PSL

PSL wystartuje w jesiennych wyborach jako komitet wyborczy PSL-Koalicja Polska, w skład którego - jak zapowiedział na początku sierpnia Kosiniak-Kamysz - mają wejść m.in. posłowie koła UED, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do projektu dołączył też Kukiz'15, który podpisał z PSL porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu.



Na początku sierpnia Kosiniak-Kamysz poinformował, że 17 sierpnia w Płocku odbędzie się krajowa konwencja wyborcza PSL, która "zatwierdzi listy kandydatów oraz zaprezentuje liderów list i wszystkich pozostałych kandydujących z naszego komitetu wyborczego".

"Nie będziemy przedstawiać całych list"



Poseł Marek Sawicki (PSL) powiedział w piątek, że na konwencji będą zaprezentowani liderzy list wyborczych komitetu PSL-KP. - Z pewnością nie będziemy przedstawiać całych list. Nie będziemy przedstawiać nawet pierwszych "trójek", bo to w sumie trzeba byłoby wyczytać 120 nazwisk. Więc jest to raczej mało możliwe. Będziemy raczej prezentować liderów. Natomiast listy dostaną prezesi wojewódzcy i będą już na swoich terenach robić w tej sprawie konferencje - mówił Sawicki.



Dopytywany o program konwencji, poseł ludowców powiedział, że na pewno będzie przemówienie prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza i "być może jeszcze jednej, dwóch osób".



Z nieoficjalnych informacji wynika, że na Dolnym Śląsku w Wałbrzychu "jedynką" listy PSL-KP będzie lider dolnośląskich struktur PSL Paweł Gancarz, a we Wrocławiu poseł UED Jacek Protasiewicz. W kujawsko-pomorskim listę w Bydgoszczy prawdopodobnie otworzy Dariusz Kurzawa (PSL), a w Toruniu Paweł Szramka (Kukiz'15).



W Lublinie z pierwszego miejsca - jak wynika z nieoficjalnych informacji - wystartuje Jan Łopata (PSL), w Chełmie "jedynką" będzie Jarosław Sachajko (Kukiz'15), a w Zielonej Górze - Jolanta Fedak (PSL). Z kolei w Piotrkowie Trybunalskim numerem jeden na liście będzie wiceprezes PSL, szef zarządu województwa łódzkiego Dariusz Klimczak, a w Sieradzu - poseł Paweł Bejda (PSL).



W Małopolsce listę w Krakowie otwierać będzie wiceszefowa Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj, w okręgu podkrakowskim "jedynką" będzie Józef Brynkus (Kukiz'15), w Nowym Sączu - Urszula Nowogórska (PSL), a w Tarnowie - lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Bartoszewski i Mazowiecki



Jak wynika z nieoficjalnych informacji, w Płocku z numeru pierwszego wystartuje poseł Piotr Zgorzelski (PSL), w Radomiu - Mirosław Maliszewski (PSL), w Siedlcach - Marek Sawicki (PSL). W Warszawie syn Władysława Bartoszewskiego, Władysław Teofil Bartoszewski (drugi miałby być syn innego znanego nieżyjącego polityka - Michał Mazowiecki), a w okręgu podwarszawskim najprawdopodobniej "jedynką" będzie Robert Mordak (Kukiz'15).



W Opolu listę otworzy lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, w Krośnie numerem jeden będzie Mieczysław Kasprzak (PSL), w Rzeszowie - wicemarszałek Sejmu z ramienia Kukiz'15 Stanisław Tyszka, a w Białymstoku Stefan Krajewski (PSL).



Ponadto "jedynkami" list PSL-KP mają być: w Gdańsku - Andrzej Kobylarz (Kukiz'15), w Gdyni dawny polityk PO Marek Biernacki, w Bielsko-Białej Mirosław Szemla (PSL), w Częstochowie - Henryk Kiepura (PSL), w Rybniku - Bronisław Karasek (PSL), w Katowicach - Aleksandra Jelonek (Partia Ślonzoki Razem), w Sosnowcu - Barbara Chrobak (Kukiz'15). W tym ostatnim okręgu piąte miejsce na liście prawdopodobnie zajmie Anna Sporyszkiewicz z UED, a ostatni będzie lider śląskiego PSL Stanisław Dąbrowa.



"Jedynkami" będą również - jak wynika z nieoficjalnych informacji - w Kielcach Czesław Siekierski (PSL), w Olsztynie - wiceszefowa PSL Urszula Pasławska, w Kaliszu - b. europoseł ludowców Andrzej Grzyb, w Koninie młody poseł, który niegdyś był w PiS, a obecnie jest w Kukiz'15 Łukasz Rzepecki. Z kolei w Poznaniu niewykluczone, że listy będzie otwierać były polityk PO Jacek Tomczak. W Pile "jedynką" ma być poseł PSL Krzysztof Paszyk, w Koszalinie - Stefan Romecki (Kukiz'15), natomiast w Szczecinie - Jarosław Rzepa (PSL).

dk/ PAP