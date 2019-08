Sklepy internetowe w Polsce idą na rekord

Od stycznia do czerwca 2019 r. w Polsce przybyło 2,8 tys. nowych sklepów internetowych, to najwyższy wynik od lat – informuje piątkowa "Rzeczpospolita". Rekordowo dużo chętnych na sprzedaż w sieci to nie tylko efekt zmian w tradycyjnym handlu, ale też zakazu handlu w niedzielę – wskazuje.

Jak wynika z danych wywiadowni Bisnode Polska, przygotowanych dla "Rz", od stycznia do czerwca 2019 r. w Polsce przybyło 2,8 tys. nowych sklepów internetowych. "To najwyższy wynik od lat. Tyle powstawało ich dotąd w ciągu całego roku. To rekordowa wartość założonych punktów" – czytamy w dzienniku.

- Dzisiaj możemy mówić o prawdziwym rozkwicie działalności w sieci – mówi cytowany w gazecie rzecznik Bisnode Polska Tomasz Starzyk. Z kolei Szymon Wierciński z Akademii Leona Koźmińskiego dodaje, że właścicielem e-sklepu można się stać właściwie z dnia na dzień.

"Rekordowo dużo chętnych na sprzedaż w sieci to nie tylko efekt zmian w tradycyjnym handlu, z którego klienci odpływają do sklepów wirtualnych, ale też zakazu handlu w niedzielę. Dzięki niemu w wolny dzień, często przeznaczony wcześniej na robienie zakupów, Polacy zasiadają do komputerów. Branża, już warta 50 mld zł, rośnie w dwucyfrowym tempie" – podkreśla "Rzeczpospolita".

WIDEO - "Ministerstwo robi wszystko, żeby tej sprawy nie wyjaśnić". Rutnicki o śmierci Kosteckiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP