Piotr Duda wspiera abp. Jędraszewskiego. Napisał list. "Wściekły atak aktywistów LGBT+"

"Dziękuję za odważne i prawdziwe słowa oceniające ideologię LGBT+; spotkało za to jego ekscelencję mnóstwo ataków nienawiści; może ks. abp liczyć na nasze wsparcie" - napisał w liście do ks. abp Marka Jędraszewskiego opublikowanym w piątkowym wydaniu "Naszego Dziennika" szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Duda serdecznie dziękował w liście arcybiskupowi Jędraszewskiemu "w imieniu własnym, ale też myślę większości członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego »Solidarność« za odważne i prawdziwe słowa oceniające szerzącą się w naszym kraju ideologię LGBT".

"To było niezwykle ważne i potrzebne świadectwo" - podkreślił Duda.

"Wściekły atak aktywistów LGBT+"

"Spotkało za to jego ekscelencję mnóstwo ataków nienawiści, oszczerstw i gróźb. Szczególnie poraża poziom manipulacji i nadinterpretacji niektórych liberalnych mediów. Jednak w tej ważnej i trudnej próbie może ksiądz arcybiskup liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Tak jak NSZZ »Solidarność« zawsze może liczyć na wsparcie jego ekscelencji w swoich działaniach np. w przypadku ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę" - napisał szef NSZZ "Solidarność".

Dodał, że "wściekły atak aktywistów LGBT+ dowodzi jak trafnych słów ksiądz arcybiskup użył".

"Jak precyzyjnie nazywając tę ideologię neomarksizmem, obnażył jego mechanizm, sposób myślenia i działania. Jeszcze raz serdecznie za to dziękuję" - podkreślił Duda.

"Nie czerwona, ale tęczowa"

Abp Marek Jędraszewski jest atakowany przez środowiska lewicowo-liberalne i homoseksualistów za słowa o "tęczowej zarazie", które wypowiedział 1 sierpnia w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas homilii w bazylice Mariackiej w Krakowie metropolita podkreślił, że to z powstańczych mogił narodziła się wolna Polska.

"Trzeba było długo na nią czekać (...) Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa" – powiedział.

Wyrazy solidarności z arcybiskupem wyraziły środowiska katolickie, m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i prymas Czech kard. Dominik Duka, środowiska prawicowe i Światowy Związek Żołnierzy AK.

Duchownego krytykują środowiska popierające ideologię LGBT. Lider Wiosny Robert Biedroń w liście do papieża Franciszka nawiązał do słów abpa Jędraszewskiego i poprosił go o "reakcję, która zmieni nienajlepsze dzisiaj oblicze polskiego Kościoła".

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył do krakowskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez abpa Jędraszewskiego.

las/luq/ PAP