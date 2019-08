Burze w centralnej części kraju. Możliwy grad

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w woj. łódzkim, centralnej i wschodniej części woj. wielkopolskiego, wschodnich powiatach woj. mazowieckiego, woj. kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Alert pierwszego stopnia przed burzami obowiązuje w województwach południowych: małopolskim (oprócz powiatów wschodnich) świętokrzyskim (oprócz powiatów wschodnich), śląskim, opolskim, oraz we wschodnich powiatach woj. dolnośląskiego.

Na tych obszarach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 75 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

las/ PAP