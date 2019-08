W środę utonęły cztery osoby. RCB apeluje: pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa

Z danych zamieszczonych na stronie internetowej Centrum wynika, iż od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 274 utonięcia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega, by nie wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających oraz by nie pływać bezpośrednio po posiłku. Przypomina też, że najlepiej kąpać się w miejscach do tego przeznaczonych i stosować się do poleceń ratownika.

RCB zaleca również m.in. by nie wypływać na materacu daleko od brzegu, a korzystając z łódki, roweru wodnego czy kajaka pamiętać o założeniu kapoka.

dc/ PAP