Z klimatyzacji zaczęła wydobywać się gęsta mgła. Wypełniła cały samolot [WIDEO]

Pasażerowie lotu z Jacksonville na Florydzie do Nowego Jorku musieli czekać przez 30 minut w kabinie samolotu na pasie startowym, aż opadnie gęsta mgła, która wydobywała się z systemu klimatyzacji. Obsługa nie wyjaśniła pasażerom, jak powstało to zjawisko, żartując jedynie, że "to próby do Halloween". Później linia Delta tłumaczyła, że chodziło o wilgotność powietrza.