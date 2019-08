Politycy PO i Nowoczesnej złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstań Śląskich

- W tym dniu powinniśmy być razem - oświadczyli politycy składając kwiaty i podkreślili, że trzeba oddać hołd wszystkim tym, którzy oddali życie za polskość Śląska i dziękować tym, którzy na co dzień strzegą granic kraju.

W grupie polityków, którzy przyszli pod pomnik był m.in. wiceszef PO poseł Borys Budka oraz posłowie Monika Rosa i Marek Wójcik.

- Tu w Katowicach, tu na ziemi śląskiej, oddaliśmy hołd wszystkim, którzy walczyli o to, by to właśnie do Polski należały niewątpliwie jedne z najcenniejszych ziem naszego kraju - powiedział Budka.

"W takim dniu powinniśmy być razem"

- Jesteśmy przekonani, że w takim dniu powinniśmy być razem. Jesteśmy przekonani, że powinniśmy wszyscy oddać hołd powstańcom, ale również tym, którzy dzisiaj strzegą granic naszego kraju, tym wszystkim żołnierzom i żołnierkom, którzy na co dzień z poświęceniem działają na rzecz naszego bezpieczeństwa - dodał.

W czwartkowych uroczystościach wezmą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i inni przedstawiciele władz. Głównym punktem obchodów będzie wojskowa defilada „Wierni Polsce”, która po południu przejdzie ulicami miasta. Przemarsz wojsk, organizowany co roku 15 sierpnia w Warszawie, tym razem odbędzie się w Katowicach, dla upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu I powstania śląskiego.

Jak zaznaczył Budka, podczas uroczystości politycy Koalicji Obywatelskiej będą - z mieszkańcami Katowic, Śląska, z Polakami, którzy tutaj przyjadą radośnie świętować wyjątkową rocznicę. Ocenił, że organizowane w Katowicach obchody to wielkie wyróżnienie dla Śląska.

- Ale my wszyscy jesteśmy przekonani, że to wyróżnienie dla Śląska powinno być każdego dnia, w codziennej polityce rządu, w naszej codzienności, jeśli chodzi o zmaganie się z problemami. Wierzymy głęboko, że to wszystko, co najcenniejsze, czyli pracowitość, oddanie – czyli to wszystko, co najcenniejsze na śląskiej ziemi – będzie dalej cechować nas wszystkich, Ślązaków i mieszkańców województwa - podsumował.

dc/ PAP