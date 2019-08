"Pingwin potwór". Odnaleziono skamieliny ptaka wielkości człowieka

Zespół naukowców odkrył w Nowej Zelandii skamieniałe kości Crossvallia waiparensis - mierzącego ok. 1,6 m wzrostu i ważącego ok. 80 kg pingwina, który żył od 56 do 66 mln lat temu. To największy pingwin w historii - zdecydowanie większy od pingwina cesarskiego, który żyje na Antarktydzie i osiąga 1,2 metra, a waży 70-80 kg. Naukowcy, z racji rozmiarów, nazwali go "pingwinem potworem".